Atık Kumaşlardan Sanat Yaratıyor

SAMSUN'da yaşayan Ayşe Seda Özbilgin (48), yaklaşık 3 yıldır atık kumaşlardan çaput kilim ve çanta üretiyor. Özbilgin, "Kursuna gittim ve öğrendim. Kullanmadığımız pamuklu kıyafetleri ip haline getirip kilim ve çanta yapıyorum ve bunları arkadaşlara da hediye ediyorum" dedi.

2 çocuk annesi Ayşe Seda Özbilgin, Atakum ilçesinde halı dokuma kurslarında aldığı eğitimlerin ardından 3 yıldır evinde üretim yapıyor. Atık kumaşlardan çaput kilim ve çanta üreten Özbilgin geri dönüşüme katkı sağlıyor. Yaklaşık 3 yıldır çaput kilime karşı bir ilgisinin olduğunu ifade eden Ayşe Seda Özbilgin, "2-3 senedir çaput kilim üzerine eğildim. Daha önce halı dokuma kurslarına gittim. Bu kilimleri dokumayı öğrendim. Sonra bu kilimlerden çanta şeklinde ve çaput olduğu için geri dönüşümde de daha faydalı olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma da hediye olarak yapmaya başladım. Beğenildi, kendim de kullanıyorum halihazırda. Bu tezgahları kendim temin ettim. Evimde üretim yapıyorum. Bu tezgahta genelde çanta yapıyorum ama kilim de yapılabiliyor" diye konuştu.

KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİ İPLİK HALİNE GETİRİYOR

Pamuklu ürünlerin ipliklerini kullandığını ifade eden Özbilgin, "Kullanmadığınız pamuklu tişörtler, çarşaflar, nevresimler gibi şeyleri iplik haline getiriyoruz. Pamuklu olmasının nedeni de birbirini tutması anlamında kilimin çözülmemesi için. Yere koyduğunuzda kayabilir, kazalara yol açabilir. O yüzden pamuklu olduğu zaman hem duruşu hem kullanışı hem yıkanması çok daha iyi oluyor. Çanta olarak da gayet kullanışlı oluyor. Geri dönüşleri güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

'HEDİYE OLARAK VERİYORUM'

Küçük çantaları 1 günde diğerlerini ise 2-3 günde yaptığını söyleyen Ayşe Seda Özbilgin, şöyle devam etti:

"Ayrıca bir model de dökmüş oluyorum. Bazılarının içerisinde halı düğümlerini de kullanıyorum. İçine o şekilde bir besleme yapmış oluyorum. Çanta, kilim, minder yaptım. Onları hep hediye ettiğim için şu an halihazırda yanımda yok. Düşkapanı şeklinde veya nazarlık olarak da yaptım. Duvar süsleri yaptım. Birçok değişik süslemelerle bunları hediye şeklinde genelde arkadaşlara vermiş oldum. Kendi evimde de değerlendiriyorum aynı şekilde kilim olarak. Çünkü bir büyük tezgahımdan 2 metre çıkarabiliyorum. Yani eni 1, boyu 2 metre çıkarabiliyorum. Diğerinde 70'e bir, bir buçuk gibi çıkarabiliyorum. Bütün dokumalarım da var. İçine dokumaları da katarak daha farklı bir çizgi getirmeye çalıştım."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun