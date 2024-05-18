Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var - Son Dakika
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Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var

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Avukat Burak Evci, reddedilen vize başvurularında ödenen vize ücretinin nasıl iade alınabileceğini anlattı. Evci, vize ücret iadesi konusunda sigorta firmalarının da devreye girebileceğini ve seyahat sigortası yapılırken vize ücret iadesi ile ilgili metinlerin eklenmesi durumunda ücretin geri alınabileceğini belirtti.

18.05.2024 09:06
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Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Av. Burak Evci, reddedilen vize başvurularında ödenen vize ücretinin nasıl iade alınabileceğini anlattı.

Vize ret mağduriyeti ile ilgili konuşan Av. Burak Evci, "Konsolosluklar, alınan vize başvuru ücretlerini genel gider hizmeti olarak değerlendirdikleri için başvurularla alakalı retle sonuçlanması durumunda bu ücretleri iade etmemektedirler. Bu konu birçok mağduriyete sebep olmaktadır. Özellikle 120 Euro civarı ortalama bir ücret alınmaktadır. Bu ücretin iade edilmemesi vatandaşlar bakımından çok büyük bir külfet oluşturmaktadır. Öyle ki zaman zaman bununla birlikte uçak biletleri, tur iptalleri ve yine konaklama iptalleri de yapılamamakta ve çok ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Türkiye, Schengen başvurularına en çok müracaat eden ülkelerden biridir." İfadelerini kullandı.

"SEYAHAT SİGORTASINA VİZE ÜCRET İADESİ EKLENEBİLİR"

Reddedilen vize ücreti iade alınabilir mi? sorusunu yanıtlayan Av. Burak Evci, "Bazı sigorta firmaları vize ücret iade konusunda da sigorta yapabilmektedirler. Seyahat sigortası yapılırken seyahat sigortasının içerisinde vize ücret iadesi ile alakalı da metinlerin bulunması halinde bunları da ekleterek vize ücret iadesini de alabilirler." dedi.

Av. Burak Evci, Reddedilen Vize Başvurularında Ücret İadesi Hakkında Bilgi Verdi
Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var

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Son Dakika Yaşam Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse: Yine de iade etmezler çünkü bunu eklersen bu sigorta poliçesini kabul etmeyiz derler işleme almazlar sigortacıyla neden yapılsın ki bu adamlar zorunluluğu cenaze nakli mutlaka olsun istiyor ölürsen başımıza kalma demek istiyorlar onun dışında hiç bir unsuru kabul etmezler 0 0 Yanıtla

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