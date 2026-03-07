Azmiyle Engelleri Aştı - Son Dakika
Azmiyle Engelleri Aştı

Azmiyle Engelleri Aştı
07.03.2026 10:49
Tuğba Aydoğdu, engellilikle mücadele ederek memur ve öğretmen oldu. Eğitimde azmiyle örnek oldu.

AKSARAY'da doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle yüzde 40 bedensel engelli olan Tuğba Aydoğdu (35), azmiyle önce memur ardından öğretmen oldu. Memuriyete başladıktan sonra üniversiteyi kazanan ardından öğretmen olarak meslek lisesine atanan ve 2 yıldır mesleğini sürdüren Aydoğdu, "Ben hayatımda hep çabalayarak geldim. Okul ile evimizin arası 5 kilometre vardı. Biz kardeşimle her gün 5 kilometreyi yürüyerek giderdik. Biz okumaktan hiç vazgeçmedik. 5 kız kardeş, 4'ümüz devlet memuru olduk" dedi.

6 çocuklu bir ailenin kızı olan bedensel engelli Tuğba Aydoğdu, 10 yaşında babasını kaybetti. Hem engelli olduğu için hem de babasının kaybı nedeniyle büyük zorluklar çeken Aydoğdu yılmadı ve eğitim hayatını tamamladı. Liseyi bitiren Tuğba Aydoğdu, daha sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda aldığı 85 puanla 23 yaşında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne memur oldu. Memurluk sırasında Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü de kazanıp, mezun olan Aydoğdu, 8 yıl süren memurluğun ardından Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Adalet Bölümü öğretmeni olarak atandı.

'ANNEMİN FEDAKARLIĞINI ASLA UNUTAMAM'

Tuğba Aydoğdu, "Annemin fedakarlığını asla unutamam. Babam 35 yaşında iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Maalesef bizim köy, eğitime kapalı bir köydü. 'Kız çocuğu okur mu? Bu kadar kız çocuğu nasıl eğitimine devam eder' diye annem sürekli baskıya uğradı. Ama annem hiç yılmadı. Çünkü kendi okuma yazma bilmiyordu. Bize sürekli okumamızı söylüyordu. Ekonomik özgürlüğümüz de yoktu. Sadece babamdan kalan bir emekli maaşı vardı. Ona rağmen güçlükle de olsa hepimizi okuttu" dedi.

'OKUMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİK'

Aydoğdu, "Ben hayatımda hep çabalayarak geldim. Okul ile evimizin arası 5 kilometre vardı. Biz kardeşimle her gün 5 kilometreyi yürüyerek giderdik. Biz okumaktan hiç vazgeçmedik. 5 kız kardeş, 4'ümüz devlet memuru olduk. Kardeşimin 1'i de özel bir hastanede çalışıyor. Bir de erkek kardeşimiz var. O da Down sendromlu. O bizim evimizin paşası, onun her istediği oluyor. O da eğitimi tamamlayıp, lise mezunu oldu. Benim ilk öğretmenim, annem. Ben anneme okulu bitirince söz vermiştim. Kursa gönderip okuma- yazma öğrettim. Şimdiyse annemin de bir sosyal hayatı oldu. Ben ne yapsan annemin hakkını ödeyemem. Eğitimimizi tamamlamamız için her zaman fedakarlıklarda bulundu. Biz de onun yolunda ve izinde bu yaşlara kadar gelebildik" diye konuştu.

'ONLARI DUYMADIM'

Aydoğdu, "İnsanların bazı bakışlarına maruz kaldım; ama vazgeçmedim. Çünkü benim çok değerli bir ailem vardı. Bana hiçbir zaman vazgeçmemem gerektiğini söylediler. Aslında Hukuk Fakültesi'nden mezun olup, avukat ve savcı olmak istiyordum. O olmadı ama Adalet Bölümü öğretmeni oldum. Öğretmenliğe atandıktan 6 ay sonra evraklarım eksik olduğu gerekçesiyle atamamı iptal ettiler. O dönemde çevremden bana, 'Senin fiziksel engelin var, o yüzden öğretmenliği yapamadın. Biz sana yapamazsın demedik mi? Başaramayacaksın. Keşke memurlukta devam etseydin' dediler. Ben onları duymadım. Çünkü haklı olduğumu biliyordum. Mahkemeye başvurdum. 8 ay süren hukuki sürecin ardından haklı bulundum ve göreve geri iade edildim. Şu an mutlu ve öğrencilerimle birlikte hayatımı sürdürüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Azmiyle Engelleri Aştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Azmiyle Engelleri Aştı - Son Dakika
