Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor

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Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon\'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor
04.06.2025 17:55
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Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon\'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti. Kentte incelemelerde bulunan Uraloğlu, selde kaybolan vatandaşın her yerde arandığını söyledi. Uraloğlu ayrıca selden etkilenen vatandaşlara maddi destek sağlanacağını da söyledi.

Selin vurduğu Trabzon'a giderek incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, selde kaybolan vatandaşın her yerde arandığını söyledi.

Trabzon'da aniden başlayan sağanak yağış şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin pek çok noktasında su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

RÖGARLAR TAŞTI, SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.

BİR KİŞİ KAYIP

Öte yandan sel sularına kapılan bir vatandaş kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen kaybolan vatandaş hala bulunumadı.

BAKAN URALOĞLU TRABZON'DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti. Bakan Uraloğlu'nu Trabzon Havalimanı'nda Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kentte incelemelerde bulunan Uraloğlu, kentteki bilançoya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Akşamdan beri başlayan dün sabah 09.30 - 11.30 arasında yoğun yağış söz konusu oldu" diyen Uraloğlu, "Bu kadar yoğun yağmur olması, ani akışa geçmesi, bazı kesitlerin o suyu taşıyamaması gibi sebeplerle, Ortahisar ve Akçaabat Merkez olmak üzere 28 mahallemizde bazı etkileri oldu. Beşirli, Moloz Çömlekçi ve Sera Gölünün üst kısımları bazı hasarlar söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLAN VATANDAŞIMIZ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Uraloğlu ayrıca "Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. 288 personel ve 14 dronela beraber çalışmalar devam ediyor. An itibariyle de temizleme çalışmalarının bittiğini söyleyebiliriz. Nerelerde gayret ve uğraş var: Bazı kesimlerdeki bodrum katlarındaki suyun tahliyesi için çalışmalar var.

Şuna kadar bizim 112 Acil'e 670 çağrı oldu. Bunların hepsiyle ilgilenilmiş, temas kurulmuş, yerinde tespitler yapıldı. Vatandaşımıza o anlamda gerekli ulaşım sağlanmıştır. Yaptığımız ilk tespitlere göre; Bu çağrıların bir kısmı bildirim, bir kısmı belli yardımlarda bulunma üzerineydi.. 117 iş yerimizde hasar tespiti yapıldı, 20 aracın hasar tespiti, 10 konut.. Bazı otoparklarda su altında olduğu için tam tespit yapılamadı. Bu rakamlar şimdilik olan rakamlardır. Bu rakamlar ilerleyen saatlerde daha netleşmiş olacak" dedi.

"MADDİ DESTEKTE BULUNACAĞIZ"

Selden etkilenen vatandaşlara maddi yardımda bulunacağını da açıklayan Bakan Uraloğlu, "Hemen bayram arefesindeyiz. Vatandaşların belli hasarları oldu. İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarımızla da görüştük. Biz ilk etapta vatandaşın hasarının ne olduğuna bakmaksınız, sabaha kadar çalışma yürüteceğiz. Onlara bayram öncesi can suyu maddi destekte bulunacağız. Detaylı tespitler yapıldıktan sonra gereken işler AFAD Koordinasyonunda yürütülmüş olacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgide yakın zamanda bayram süresinde etkili yağış beklemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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