Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde oturdukları apartmanın 2'nci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki Göktuğ Çakır, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Medine Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Yeter ve Sefa Çakır çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Göktuğ, ailesi evdeyken balkon korkuluklarına tırmanıp aşağı düştü. Ağır yaralanan Göktuğ bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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