Fatma Şahin\'den Gaziantep\'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo\'ya gidenler gelecek

Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayarak bir dönem daha seçildiğinde kentte yapacaklarıyla ilgili bilgi verdi. Başkanlık sürecinde kentte yaptıklarını da hatırlatan Şahin, Tokyo ve Barcelona'da olan su müzesinin benzerini Gaziantep'e kazandıracaklarını söyledi.

"SU MÜZESİ YAPIYORUZ"

Şahin, yeni dönemde hayata geçecek proje hakkında "Öyle bir şey yapıyoruz ki Dünya Bankası'nın da fonladığı 6'lık çelik boruyla 135 kilometreden suyu bastık geliyor. 2.60'lık çelik boru demek, içinden iki tane araba geçiyor demek. O kadar büyük bir iş o. Su o kadar büyük bir cazibeyle geliyor ki su müzesi yapıyoruz." dedi.

"ARTIK GAZİANTEP'E GELECEKLER"

Proje hayata geçtiğinde Gazianteplilerin hafta sonu ailecek gidebilecekleri bir alan olacağını söyleyen Şahin, projenin benzerinin sadece Tokyo'da ve Barcelona'da olduğunu belirtti.

Barcelona ve Tokyo'ya gidenlerin artık Gaziantep'e geleceğine işaret eden Şahin, bu kapsamda kenti cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

HİDROJENLİ OTOBÜS

Uygulamaya geçirdikleri hidrojenli otobüs projesiyle ilgili de konuşan Şahin, konuyla ilgili ilk çalışmaların Almanya'da Köln Belediyesi ziyareti sırasında ortaya çıktığını söyledi. Ziyaret sonrası bu alanda ciddi bir pazar olduğunu fark eden Şahin, Karsan'ın ürettiği ilk otobüsü Gaziantep'e getirdiğini hatırlattı.

GAZİENTEP'TE EMEKLİLERLE İLGİLİ YAPILANLAR

Başkanlığı döneminde emeklilerle ilgili çalışmalarını hatırlatan Şahin, suyu 65 yaş üstü için yüzde 20 indirimli sunduklarını, hakim ve öğretmen emeklilerinin ilan ve reklam vergilerini de yüzde 20 indirdiklerini söyledi.

Emekli lokallerinin sayısını artırdıklarını hatırlatan Şahin, ürettikleri ekmeğin Haydi büfelerinde normal ekmek fiyatının yüzde 25 altında satıldığını Haydi Sofra'da da 4 çeşit yemeği 40 TL'ye sunduklarını belirtti.

TÜRKİYE İLK KEZ COĞRAFİ İŞARETİ BAKLAVAYLA ALDI

Kentin ürünleriyle ilgili alınan coğrafi işaretler hakkında da konuşan Şahin, " Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği coğrafi işaretini Türkiye baklavayla aldı. Onu da Gaziantep Sanayi odamızın başvurusuyla aldı. Yeni dönemde Bismillah deyip başladığımda 100 ürünün de Avrupa Birliği coğrafi işaretini alacağız." dedi.

NE KADAR OY ALACAK?

Şahin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ne kadar oy alacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Şahin yüzde 54'ün üzerinde olduklarını belirterek "Benim için 54 referans" ifadesini kullandı. Şahin ayrıca 2019'daki oy oranının üzerine 4-5 puan daha ekleyerek seçimi tamamlayacağını vurguladı.