Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı

İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre şehrin kişi başına düşen yeşil alanı en az olan ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ise verilerin doğruluğunu gözler önüne serdi.

YEŞİL ALAN GÖRMEK İMKANSIZ

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkartıldı. Çıkartılan verilerin sonuçlarına göre; şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durum en kötü ilçe Güngören olduğu ortaya çıktı. Havadan görüntülenen Güngören'de yeşil alan görmek neredeyse imkansız durumda.

İLÇE ADETA BETONA BOĞULMUŞ DURUMDA

Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği durumunda. Aynı zamanda ilçe 500 m'de acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alıyor. Güngören'inin hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.

BAŞKAN FENOMEN, GÜNGÖREN YEŞİLSİZ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in sosyal medyada sergilediği "fenomenvari" tutumlar, ilçenin temel sorunlarını gölgede bırakıyor. Paylaşımlarında mizah ve görsel şov ağırlıklı içeriklere yer veren Demir, sosyal medya etkileşimlerinde öne çıksa da, Güngören'in İstanbul'daki en az yeşil alana sahip ilçe olmasına dair bir çözüm ya da somut adım ortaya koymuyor.

GÖSTERİ VAR, GÖLGE YOK

İstanbul'un en küçük ilçelerinden biri olan Güngören'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı, dünya sağlık standartlarının ve şehir planlama ilkelerinin çok altında. Buna rağmen Başkan Demir'in kamusal alandaki en büyük varlığı, sosyal medya videoları ve viral olmaya çalışan içerikler. Özellikle gençlere hitap etmeyi amaçlayan bu içerikler, gerçek sorunların üzerini örtemiyor.

İMAJ DEĞİL, İHTİYAÇ ZAMANI

Güngören'de çocukların oynayabileceği güvenli parklar, yaşlıların dinlenebileceği yeşil alanlar ve nefes alacak açık kamusal mekânlar ciddi biçimde yetersiz. Bu eksiklik, iklim krizi, şehirleşme baskısı ve artan nüfusla birlikte daha da görünür hale geliyor. Sosyal medya başarısının yönetsel başarıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan şehir plancıları, "İlçeler takipçi değil, çözüm üretir başkanlar istiyor" diyerek uyarıyor.