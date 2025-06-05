Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, vatandaşlardan gelen temizlik şikayetlerine ilişkin soruya dikkat çeken ve esprili bir yanıt verdi. Gülpınar, temizlik hizmetlerinin kendi yetki alanlarında olmadığını hatırlatarak konuyu net ve şakacı bir dille özetledi.
Başkan Gülpınar, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlardan çok şikayet var bu temizlik konusunda. Ben hiçbir bürokratımı suçlamam da temizlik işleri müdürümüzü suçlayacağım. Bütün kabahat onda!"
Ancak konuşmasının devamında, büyükşehir belediyeleri bünyesinde böyle bir müdürlüğün bile bulunmadığını esprili bir şekilde açıkladı: "Temizlik İşleri Müdürlüğü birimi büyükşehir belediyesinde yok. Hiç tanıştınız mı temizlik işleri müdürümüzle? Tanışamazsınız çünkü öyle bir müdürümüz yok."
Gülpınar, vatandaşların temizlikle ilgili şikayetlerini büyükşehir belediyesine yöneltmesini anlayışla karşıladığını ancak sorumluluğun kendilerinde olmadığını tekrar hatırlatarak, "Sevgili vatandaşlarım, sevgili hemşehrilerim; temizlik işleri bizde değil, tekrar hatırlatıyorum. Ancak vatandaşların çoğu hala temizliğin sorumluluğunu bizde sanıyor. Bizim temizlikle ilgili en ufak dahlimiz yok. Bir birimimiz yok. Bir yetkimiz yok. Temizlik işi bizde değil, ilçelerin sorumluluğunda."
Mehmet Kasım Gülpınar'ın esprili dille verdiği yanıtı Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle eğlenceli bir videoya dönüştürüldü.
Son Dakika › Yaşam › Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)