Beauty and Fashion Day 2025 Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Yaşam

Beauty and Fashion Day 2025 Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Beauty and Fashion Day 2025 Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen etkinlikte moda, sağlık ve güzellik uzmanları bilgiler paylaştı, defileler yapıldı.

03.05.2025 17:15
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ANKARA'da Brand Invest tarafından 5'inci kez düzenlenen moda, güzellik ve sağlık dünyasını bir araya getiren 'Beauty and Fashion Day 2025' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Ankara Hilton Otel'de, 'Her yaşta sağlıklı, bakımlı, güzel kadın', 'Her şey kadınla daha anlamlı' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, moda, güzellik ve sağlık alanında uzman kişiler ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Diş Hekimi Tansu Erakman, Kadın Doğum Uzmanı Sibel Orçan ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Özge Aydın, moderatör Didem Taslan eşliğinde yaptıkları söyleşilerle dinleyicilere kendi alanlarında güncel sağlık bilgilerini ve son çıkan yenilikleri paylaştı. Moda dünyasının önemli tasarımcılarından Toma Fashion, Two's Touch ve Medine Yılmaz, etkinliğe özel hazırladıkları koleksiyonlarla segiledikleri defilelerle izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik boyunca OXO DJ performansı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Brand Invest kurucusu Naz Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Beauty and Fashion Day 2025' etkinliğimizin bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. Her yaştaki sağlıklı, bakımlı kadınlarımızı bir araya getirdik. Projemiz için 'Her şey kadınla daha anlamlı' sloganıyla yola çıktık. Etkinliğimize sadece kadınlarımızı davet ettik. Etkinliğimizi birçok sponsorumuzla birlikte gerçekleştirdik. Her yıl biraz daha yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Projemizin her geçen yıl daha fazla değer kazandığını düşünüyorum. Kadınla olan her şeyin her zaman daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ajansımız çok fazla kadının yer aldığı platformlarda yer alıyor ve kadın girişimcimizle birçok projelerde yer alıyoruz. Etkinliğimizde üç ayrı alanında uzman konuşmacılarımız var. Bir diş hekimimiz, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız bir de estetik uzmanımız ile merak edilenleri konuştuk. Aynı zamanda modaya olan ilgiye düzenlediğimiz defilelerle taçlandırdık. İlgiden dolayı çok mutluyuz.

Diş Hekimi Tansu Erakman, "Etkinlikteki amaç moda, güzellik ve sağlık. Ben de alanım olan diş ile ilgili merak edilenleri cevapladım. Böyle güzel bir etkinlikte bize de fırsat sunduğu için Naz Ersoy'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin bu yılki ana sponsoru Opel Türkiye olurken; Yves Rocher Kozmetik, Yumi Lasher Türkiye ve Beauty yer aldı. Ayrıca, N Prime Yatırım Mülkiyet ve Emine Yeter Global ise, yan sponsor olarak projeye destek verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Beauty and Fashion Day 2025 Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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