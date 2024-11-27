Bitlis Karla Kaplandı: Tarihi Dokular Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Bitlis Karla Kaplandı: Tarihi Dokular Havadan Görüntülendi

Bitlis Karla Kaplandı: Tarihi Dokular Havadan Görüntülendi

Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kent, 25 santimlik karla beyaza büründü. Havadan çekilen dron görüntüleri, tarihi Bitlis Kalesi, camiler ve köprüleri gözler önüne serdi.

27.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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BİTLİS, etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan dronla görüntülendi.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi'nin yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kent, 25 santimlik karla birlikte beyaza büründü. Güzel görüntüler sunan Bitlis Kalesi, tarihi camiler ve köprüler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bitlis Karla Kaplandı: Tarihi Dokular Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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