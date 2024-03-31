Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Yerel seçimler için oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla 32 ildeki ceza infaz kurumlarında, 08:00 itibarıyla tüm yurtta başladı.
Sandıktan çıkacak sonuçlar merakla beklenirken Antalya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde oy kabinine giren vatandaş, bir anda ulumaya başladı. O anlara şahit olanlar önce olan bitene bir anlam veremedi ardından kahkahayı bastı.
Son Dakika › Yaşam › Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu trenin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Salihli'nin Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin geçidinde meydana gelen olayda, karşıya geçmeye çalışan Gönül Göçmen'e tren çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesiyle birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti. Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti.
Elazığ'da hasta olan yaşlı adamın oy kullanması için devlet ekipleri gönderilirken, eşi tarafından yapılan esprili bir şekilde söylenen sözler gülüşmelere sebep oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi. Herhangi bir kırığı olmayan tilki, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Zahide Balıkçı, yürüyemediği için sandalye ile götürüldüğü sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşların yardımı ile sandalyede oy kullanacağı sınıfa götürülen Balıkçı, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
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