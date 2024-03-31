Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı - Son Dakika
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Yaşam

Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı

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Antalya'da oy kullanmak için sandık başına giden bir vatandaş oy kabininde uludu. Başka bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

31.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:40
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Yerel seçimler için oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla 32 ildeki ceza infaz kurumlarında, 08:00 itibarıyla tüm yurtta başladı.

KABİNDE ULUMAYA BAŞLADI

Sandıktan çıkacak sonuçlar merakla beklenirken Antalya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde oy kabinine giren vatandaş, bir anda ulumaya başladı. O anlara şahit olanlar önce olan bitene bir anlam veremedi ardından kahkahayı bastı.

Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: Ruh hastalarının oy kullanması yasak diye biliyordum ilginç 48 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: MHP akp ye verdim diyor yani. Makarna yiyen bir kurt 35 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: "Köpeği asla aşağılamam Allah yaratmış ama insanların köpekleşmesi beni çıldırtıyor" (Tatar Ramazan) 26 5 Yanıtla ferhat eser: belediye bunları toplamalı bence barınaklar ne için yapıldı 18 2 Gabriel Temorsky: aynada gördüğünü tesfirlemis Bülent 0 6
  • Bu Kim: memleketde fenomen olmak bu kadar basit) 23 1 Yanıtla
  • Okan Aslan: ?????? 18 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: Kafadan kırık galiba 11 1 Yanıtla
  • Osman Koca: türkiyede eşitliğin olduğu tek yer sandık başı.. 9 0 Yanıtla
  • Okan Aslan: :)) 6 0 Yanıtla
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