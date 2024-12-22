Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için dairelerinin önüne ikram masası kurdu.
Siparişi teslim etmek için daire önüne gelen kuryeler karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Kuryeler için kurulan masada su, çikolata, soda, kraker ve kek gibi ürünler yer aldı.
Aile ikram masasının olduğu duvara, "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir." yazısı astı.
Son Dakika › Yaşam › Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular - Son Dakika
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