Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

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Bursa'da bir aile, sipariş getiren kuryeler için daire kapısına ikram masası kurdu. Çikolatadan sodaya kadar çok sayıda ikramın yer aldığı masa görenlerin yüreklerini ısıttı.

22.12.2024 17:27  Güncelleme: 17:37
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için dairelerinin önüne ikram masası kurdu.

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

MASAYI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Siparişi teslim etmek için daire önüne gelen kuryeler karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Kuryeler için kurulan masada su, çikolata, soda, kraker ve kek gibi ürünler yer aldı.

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

DUVARA NOT ASTILAR

Aile ikram masasının olduğu duvara, "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir." yazısı astı.

Bursa\'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Gündem, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa dabak:
    Mahalle değil flamingo yolu, yardıma çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmak varken böyle birşey yapıyorlar. 8 4 Yanıtla
  • Trabzon:
    tamamda günde kaç sipariş geliyor apartmana 6 0 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Hep dışardan! İlginç 3 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Her taraf kurye doldu..Artık uyuşturucu tacirleri bile kurye adı altında dağıtım yapıyorlar.. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    show Zamanı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular - Son Dakika
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