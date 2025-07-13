Bursa'da Öğrenciler Metroda Kitap Okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bursa'da Öğrenciler Metroda Kitap Okudu

Bursa\'da Öğrenciler Metroda Kitap Okudu
13.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencileri, metroda kitap okuyarak toplu taşıma araçlarında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

BURSA'da bir grup lise öğrencisi, toplu taşıma araçlarında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla metroda topluca kitap okuyarak, sessiz farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Farklı duraklardan trene binen 30 öğrenci, birbirinden habersiz gibi davranarak yolculukları boyunca birlikte kitap okuyarak yolculara, seyahatlerinde kitap okumaları için sessiz mesaj verdi.

Kentte farklı liselerde öğrenim gören 30 lise öğrencisi, kitap okuma alışkanlığının azalmasına dikkat çekmek amacıyla, farkındalık oluşturmak üzere metroda etkinlik gerçekleştirdi. Korupark Metro İstasyonu'ndan başlayan etkinlikte öğrenciler, ellerine aldığı kitaplarla farklı duraklardan vagonlara binip, birbirinden habersiz gibi davranarak yaklaşık 2 saat boyunca kitap okuyarak yolculuk yaptı. Diğer yolculardan bazıları şaşkınlık yaşarken, bazıları ise tebessüm ve hayranlıkla kitap okuyan öğrencileri izledi.

Amaçlarının toplu ulaşım araçlarında yolculuk yapan kişilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyleyen etkinlik sorumlusu Emirhan Beytar (17), "Bugüne kadar pek çok farklı proje ve etkinlikte bulundum. Bugün burada, kamusal alanda kitap okumayı yaygınlaştırmak için bir farkındalık projesi yönetiyoruz. İnsanların tepkilerini ölçmeyi ve farkındalık yaratabilmeyi umuyoruz" dedi.

'TELEFONLARINI KAPATIP, KİTAP OKUMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Bursa'da daha önce benzer bir kitap okuma etkinliğinin yapılmadığını söyleyen Beytar, "Biz de bu eksikliği tamamlamak için arkadaşlarımızla organize olduk. Umarım bu eksikliği böyle bir etkinlikle tamamlayabiliriz. Bu fikir 1 yıl önce aklımıza geldi. Bu süre içerisinde çok fazla kişi ve kurumla görüşerek organize etmeye çalıştım. İnsanlar artık kitap okuma alışkanlığını çok ciddi anlamda düşürmüş bulunmakta. Metroda kitap okuyarak insanların, 'Ben neden metrodayken telefona bakıyorum? Neden kitap okumuyorum?' sorularını kendilerine sormalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız, tamamen bizi gören insanların önlerindeki telefonları kapatıp, bir sonraki metroya binişinde yanında kitabıyla gelerek, kitap okumasını sağlamaktır" diye konuştu.

'BOŞA HARCANAN ZAMAN KİTAP OKUYARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Etkinliğe katılan bir diğer öğrenci Kerem Kahraman (17) ise "Ben de pek çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlikte yer aldım. Bu etkinliği de arkadaşımla birlikte planladık. Metro ve diğer toplu ulaşım araçlarında insanlar telefonlarıyla meşgul olmaktalar. Bu boşa harcanan zaman, kitap okuyarak değerlendirilebilir. Biz de buna farkındalık oluşturmak istedik. Bu projede, sessiz ve etkili bir şekilde kitap okuma farkındalığı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ETKİNLİĞE TESADÜFEN TANIK OLARAK KİTAP OKUMAYA BAŞLADI

Etkinliğe tesadüfen tanık olan ve sonrasında kitap okuyan gençlerin arasına katılan Furkan Melik Bayındır da (17) "Metroyu günlük hayatta sıklıkla kullanan bir insanım. Bugün de metroya binerek kütüphaneye giderken, vagonlarda alışık olmadığım bir durumla karşılaştım. Kitap okuyan insan sayısının fazla olduğunu fark ettim. Kitap okuyan arkadaşlara bilgi almak amacıyla sorular sorduğumda, bu durumun özellikle sosyal medya kullanımına ve gereksiz vakit harcamalarına karşı bir farkındalık etkinliği olduğunu öğrendim. Bu benim çok hoşuma gitti ve kitap okuyan arkadaşların arasına katılarak, ben de kitap okumaya başladım. İnsanların da bu etkinliğe katılımının sağlanması fikri çok hoşuma gitti. Umarım etkinlik amacına ulaşır" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'da Öğrenciler Metroda Kitap Okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
Birleşmiş Milletler: Gazze’de önlenebilir ölümler yaşanıyor Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi

09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
09:22
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
08:38
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
08:11
Silah yakma sonrası gözler PKK’nın üzerinde 11 terör kampı boşaltılacak
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
09:38
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti
08:36
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
08:26
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi
''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 10:50:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Öğrenciler Metroda Kitap Okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.