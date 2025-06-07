Büyüleyen Moral: Balonlarla Destek - Son Dakika
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Yaşam

Büyüleyen Moral: Balonlarla Destek

Büyüleyen Moral: Balonlarla Destek
07.06.2025 19:29
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İzmir'de, MLD hastası Erhan için hastanede balon uçuruldu; çocuklara moral verildi.

İZMİR'de Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası olan ve hastanede tedavi gören Erhan Bolat'ın (6) ailesinin sosyal medyada yaptığı çağrının ardından bayramda hastanede kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek isteyen vatandaşlar, onkoloji servisinin önünde toplanarak yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Erhan Bolat'ın ailesi hem kendi çocukları hem de serviste yatan diğer çocukların moral bulması için sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz' ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu (STK), etkinliğe katılımı artırmak için destek çağrısı yaptı. Belirlenen saatte onkoloji servisinin önünde toplanan her yaştan çok sayıda kişi elindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinlik sonrası konuşan Erhan'ın babası Erdem Bolat, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "Allah herkesten razı olsun. Tedavi gören tüm çocuklara çok büyük bir moral oldu. Oğlum MLD hastası. İlik nakli oldu ve şu anda da tedavisi devam ediyor. Yukarıya giriş yasak olduğu için annesi yanında kalıyor. Annesi etkinliği izleyince gözyaşlarını tutamamış. Bayram tatili olduğu için bu kadar katılım beklemiyorduk. Hepimiz çok ağladık" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'

Etkinliğe destek veren STK'lardan Ege Bölgesi Gençlik Platformu'nun Genel Başkanı Osman Harman, "Geçen haftalarda Ali Asaf için benzer bir etkinlik düzenlenmişti. Bugün de tüm balonları Erhan kardeşimiz için uçurmak amacıyla buraya geldik. Çok değerli insanlar, katılımcılar burada. Erhan ve arkadaşlarını bayramda yalnız bırakmadık. Burada 40'a yakın çocuk tedavi görüyor. 1 hafta boyunca etkinliği duyurduk, halkımız da duyarlılığını gösterdi. Erhan ile arkadaşlarını yalnız bırakmadık. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Erhan ve arkadaşları için alanda bulunan ve oğlu kanseri yenen Aysel Doğan ise "İyileşen bir çocuğun annesiyim. Oğlum 16 yaşında lösemiye yakalanmıştı. Atlattı ve şu an 32 yaşında. Bugün de buraya destek için geldim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Sağlık, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyüleyen Moral: Balonlarla Destek - Son Dakika

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