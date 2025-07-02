Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?

Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin cami bulunuyor. Bu camilerin çoğunda kadınlar için ayrılmış bölümler yer alsa da, söz konusu alanların yetersizliği uzun süredir gündemde. Genellikle caminin ana gövdesinden kopuk, balkon, arka kısımlar veya perdeyle ayrılmış yerlerde konumlanan bu bölümler, kadınların ibadet deneyimini doğrudan etkiliyor.

"CAMİLERDEKİ KADIN BÖLÜMLERİ NEDEN BÖYLE?"

Yeni bir tartışmanın fitilini ise ibadet için camiye giden genç bir kadının sosyal medya paylaşımı ateşledi. Kadın ve erkeklerin namaz kıldığı bölümleri karşılaştıran genç kadın, çektiği görüntüleri "Camilerdeki kadın bölümleri neden böyle? Evet, erkekler camiye daha çok geliyor ama burası da daha iyi şartlara sahip olabilir" notuyla yayınladı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar kadınların camilerdeki alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunurken, kimileri ise mevcut düzenin yeterli olduğunu belirtti.