Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Yaşam

Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'den ve çevre illerden de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yürütülen saha taraması neticesinde herhangi bir olumsuzluk intikal etmediğini bildirdi.

12.12.2024 14:47  Güncelleme: 15:08
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.34'te merkez üssü Saros Körfezi olan ve Çanakkale'de de hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin Çanakkale'ye yakın illerden de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİYE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliğinin de 14.5 kilometre olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE VALİSİ: OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, deprem sonrası sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Erkek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Saros Körfezi açıklarında 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Tüm hemşehrilerime ve Çanakkale'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çanakkale\'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Akçay:
    Allah beterinden korusun 12 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çok geçmiş olsun Çanakkalemize 8 0 Yanıtla
  • Murat Demirci:
    Bu deprem tabii ki bi tehlike oluşturmadı. Yaradan büyük depremlerden korusun ülkemizi. Bununla beraber Japonyadan da artık 7 ye dayanan bina teknolojisini alıp tüm yurda uygulasak hiç fena olmayacak... 1 0 Yanıtla
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