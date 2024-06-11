Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL'ye tamamladı - Son Dakika
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Yaşam

Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL'ye tamamladı

Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL\'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL\'ye tamamladı

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiye miktarını 7 bin TL'ye yükseltti. Ayrıca en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerin kazancını asgari ücrete tamamladıklarını belirtti. Başkan Aydar, bu uygulamanın beş yıl boyunca tüm bayramlarda devam edeceğini ifade etti.

11.06.2024 15:26
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Adana Ceyhan'da Kurban Bayramı'nda şartları sağlayacak emeklilere verilecek ikramiye 7 bin TL'ye çıkarıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydar, seçim öncesi vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Emeklilikte adalet, asgari ücretin altında kalmamakla başlar! Seçimden önce verdiğimiz sözü tutuyoruz ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerimize 7 bin TL bayram ikramiyesini hesaplarına yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

5 BİN TL, 7 BİN TL OLARAK GÜNCELLENDİ

Geçen günlerde şartları sağlayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini duyuran Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rakamı güncellediklerini duyurdu.

Başkan Aydar, "5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk" ifadelerini kullandı.

TÜM BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRETE TAMAMLANACAK

Beş yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Kadir Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye 7 bin TL ikramiye ödeyecek.

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Son Dakika Yaşam Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL'ye tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunus Uslu: Helal olsun örnek olsun . Bir Türk genci olarak hayatını ömrünü hizmette geçirmiş emekli abilerimize ablalarımıza çok üzülüyorum . Keşke istediklerini yiyip içebilseler, istedikleri yerleri gezip görseler 30 1 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Böyle durumlar iktidarın sebep olmuş olduğu ekonomik krize bir nebze olsun o belediyede çalışan emekçi çalışanlara refah olmuştur umarım 14 2 Yanıtla
  • Durmuş Ugur Abaci: aynı belediyede işten çıkartılan garip gurebayı da soylermisiniz 7 3 Yanıtla
    Erdogan Metin: Onları görmezler ama show yapmayı iyi bilirler:) 2 4
  • Yaşar Koldemir: iyide kardeşin, 11 veya 12 bin TL alan emeklinin suçu ne? 2 4 Yanıtla
    Yunus Uslu: Ufak bir ilçe belediyesi her şeyi nasıl düşünsün kardeşim 5 0
  • Ergül Çiftçi: o verdiği paraların kaynağını açıklarsa çok iyi olur neden cezaevine girdi acaba 1 1 Yanıtla
  • İlyas null: çok saçma bunlar parayı nerden buluyor veriyor 1 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Helal olsun ???? 1 0 Yanıtla
  • Ergin Akkaya: valla bende MHP li olarak devletin yapması gerekeni bir belediye başkanı yaptıysa yazık ondan sonra biz niye kaybettik aha burda niye kaybettiniz yazık ya 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL'ye tamamladı - Son Dakika
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