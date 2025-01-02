CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

Geniş Video İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesi konu başlığıyla belediye başkanlarıyla bir araya geldi. CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun toplantıda Bakan Kurum'a rezerv alanlarla ilgili teşekkür etmesi dikkat çekti.

02.01.2025 15:51  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve siyasiler, Hatay'ın deprem sonrasında yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kurum geçtiğimiz hafta, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Deprem bölgesinin kalkınması amacıyla Kurum, birçok partinin belediye başkanlarıyla görüştü.

CHP'Lİ VEKİL'DEN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mullaoğlu, konuşmasında "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

BAKAN KURUM, 2025'İN SONUNU İŞARET ETTİ

Toplantıda konuşma yapan Bakan Kurum ise depremin olduğundan bu yana el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi: "Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

CHP\'li vekilden Bakan Kurum\'a teşekkür

SERVET MULLAOĞLU, Milletvekili, Murat Kurum, Gündem, Deprem, Hatay, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sebahattin yıldırım:
    Ah istanbul ne kaybettiğinin bir farkına varsan...İstanbul şuan korkunç durumda ne trafiğe bir çözüm var ne toplu taşımaya toplu taşıma ücretlerini sembolik rakamlara düşüricieeeezzz diyen EKO muhtemeln yine tatildedir...yazık 51 27 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Doğruyu gören adam 32 13 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    yapılan her doğru hizmete teşekkür etmek lazım. 41 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    siyaset ile uğraşan babamda olsa güvenmem 11 14 Yanıtla
  • Anti Trol:
    He he yavrum. Böyle her seçim de daha fazla yer, bir gün her yer... Anladın sen onu... 2 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    hepsi aynı siyaset politika dönek demek 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.