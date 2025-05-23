Türkiye\'de kuraklık alarmı! Gıda fiyatları fırlayabilir

Türkiye, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, buna karşın yağışların yetersiz kalması özellikle tarım bölgelerinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

YAĞIŞLAR AZALDI, TOPRAK ÇATLAMAYA BAŞLADI

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı. Toprak neminin kritik seviyelere gerilemesi, hem mevcut ürünlerin gelişimini tehdit ediyor hem de önümüzdeki sezon için tedirginlik yaratıyor. Bazı bölgelerde toprak yüzeyinin çatladığı ve bitkilerin kurumaya başladığı gözlemleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA ÜRÜN KAYIPLARI ARTIYOR

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Çiftçi Mehmet Nuri Genç, kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geldiğini söyledi. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi illerde bu yıl buğday, arpa ve mercimek gibi temel mahsullerde ciddi verim kaybı yaşandığını bildirdi.

ÇİFTÇİ YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Çiftçilerin tarım gelirlerinin büyük bölümünü kuru tarıma dayalı üretimden elde ettiğini söyleyen Çiftçi Mehmet Nuri Genç, yaşanan kuraklık karşısında devletten destek ve teşvik talebinde bulundu. Sulama yatırımlarının artırılması ve borç ertelemesi gibi talepler gündeme getiren Genç, "Şu anda 9-10 santim yükseklikte olan ekinler tamamıyla kurumuş vaziyette. Kuraklıktan en çok etkilenen iller Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dır. 2025'te yüzde yüz kuraklık var; hiçbir şekilde hasat yapılmayacak. Yağmur ilahi bir tasarruftur ama insanların bunun önlemini alma gibi imkanlar mevcuttur. Siyasilerin de bu konuda üzerine düşen büyük görevler vardır. Yaşanan kuraklığın afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GIDA FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Üretimde yaşanan kayıpların yalnızca çiftçiyi değil, tüketicileri de etkilemesi bekleniyor. Arzın azalması, temel gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olabilir. Bu durum, yaz sonuna doğru gıda enflasyonu riskini yeniden gündeme taşıyabilir.