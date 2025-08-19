Çınarcık Yazın 500 Bin Turisti Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Çınarcık Yazın 500 Bin Turisti Ağırlıyor

19.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesi, yaz sezonunda 500 bin tatilciyi ağırladı; doluluk oranı %95'e ulaştı.

1) 40 BİN NÜFUSLU ÇINARCIK, YAZ SEZONUNDA 500 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

YALOVA'nın 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'taki konaklama tesislerindeki doluluk oranı ise yüzde 95'e ulaştı.

Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Geçen yıl yaz ayında 400 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 500 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası ise 95'e ulaştı. Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'ın, ulaşım rahatlığı nedeniyle, özellikle İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilcilerin yoğun tercih ettiğini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, "Kıyı turizminin hakim olduğu ilçemizde geçen yıl bu mevsimde 400 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl 500 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

'MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI İLÇE'

Çınarcık'ın turizm ilçesi olduğuna dikkat çeken Kurt, "Çınarcık turizm ilçesidir. Bu yaz sezonumuz da yoğun geçiyor. Çınarcık, İstanbul'a ve Bursa'ya yakın olduğumuz için, günübirlik turizmi yaşatıyor. Çınarcık, mutlu insanların yaşadığı bir ilçedir. Esnafa yaz sezonunun nasıl geçtiğini sorduğumda, herkes memnun olduğunu söylüyor. Çınarcık'ta trafik sorunumuz yok. Her yere yürüyerek de ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

'YOĞUNLUĞUMUZ GEÇEN SENEYE ORANLA ARTTI'

Turizm işletmecisi Üstün Barut (50) da ilçe esnafının sezonun yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğunluğumuz gayet güzel. Kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Çınarcık'ta turizm inanılmaz destekleniyor. Çevredeki illerden buraya gelip, günlük tatilin tadını çıkarıyorlar. İnsanlar gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Fiyat olarak da pahalı bir yer değildir. Çocuk ve aileler gönül rahatlığıyla burada tatil yapıyor. Yoğunluğumuz geçen seneye oranla arttı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çınarcık, Ekonomi, Turizm, Yalova, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çınarcık Yazın 500 Bin Turisti Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Çınarcık Yazın 500 Bin Turisti Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.