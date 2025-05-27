Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı "Uzak Şehir" dizisi, son günlerde hem reklam kampanyası hem de içerdiği sahneler nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.
Dizideki oyuncuların sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Coca-Cola reklamı paylaşması, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Bu tartışmalar henüz dinmemişken, dizinin son bölümünde yayınlanan bir sahne yeni bir krize yol açtı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı "Cihan" karakteri, annesi Sadakat'e yönelik fiziksel şiddet girişiminde bulundu. Tepki çeken sahne, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kullanıcı, dizide şiddetin normalleştirildiği yönünde eleştirilerde bulundu.
Reklam tartışmasının ardından gelen bu sahneyle birlikte dizinin yapımcıları ve yayıncı kuruluşu, hem etik hem de içerik denetimi açısından izleyici nezdinde sorgulanmaya başladı.
- Anneye şiddeti normalleştirmek de nedir?
- Araya girmeseler annesini mi dövecekti?
- Görmediğimiz bir bu kalmıştı.
- RTÜK bu sahneler için neden harekete geçmiyor.
Son Dakika › Yaşam › Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne - Son Dakika
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