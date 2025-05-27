Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne - Son Dakika
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Yaşam

Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

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Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir\'de skandal sahne
27.05.2025 12:55
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Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir\'de skandal sahne
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'Uzak Şehir' dizisi, oyuncuların eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmalarıyla başlayan tepkilerin ardından, son bölümde yer alan anneye şiddet sahnesiyle yeniden gündeme geldi. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı karakterin annesine şiddet uygulamaya kalktığı sahne büyük tepki topladı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı "Uzak Şehir" dizisi, son günlerde hem reklam kampanyası hem de içerdiği sahneler nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.

ANNEYE ŞİDDETE RAMAK KALDI

Dizideki oyuncuların sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Coca-Cola reklamı paylaşması, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Bu tartışmalar henüz dinmemişken, dizinin son bölümünde yayınlanan bir sahne yeni bir krize yol açtı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı "Cihan" karakteri, annesi Sadakat'e yönelik fiziksel şiddet girişiminde bulundu. Tepki çeken sahne, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kullanıcı, dizide şiddetin normalleştirildiği yönünde eleştirilerde bulundu.

Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağındaki Uzak Şehir'de skandal sahne

İZLEYİCİ SORGULAMAYA BAŞLADI

Reklam tartışmasının ardından gelen bu sahneyle birlikte dizinin yapımcıları ve yayıncı kuruluşu, hem etik hem de içerik denetimi açısından izleyici nezdinde sorgulanmaya başladı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Anneye şiddeti normalleştirmek de nedir?

- Araya girmeseler annesini mi dövecekti?

- Görmediğimiz bir bu kalmıştı.

- RTÜK bu sahneler için neden harekete geçmiyor.

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Son Dakika Yaşam Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Paravan Hesap:
    Kolaya tepki göstereceğinize, gemiciklerle mal taşıyanlara tepki gösterin... 86 117 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    dizi çığrından çıktı. gerçi o da anne değil yılan sanki 94 5 Yanıtla
  • engin7976744:
    Çukur dizisi sayesinde sokakta sakallı eli tesbihli mafya bozuntusu tipler çoğaldı. Bu dizide de sadece şiddet var.topluma faydalı tek mesaj yok. ne yazık ki toplumu koruyacak Aile bakanlığı da yok. kaldık bir kaç ruh hastası yönetmenin eline… 69 4 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Cocuk katilini destekleyenlerden ne beklenir ki 59 8 Yanıtla
  • YoH null:
    sırf izlenmesi için boş dizileri sevmiyorum ve izlemiyorum hep ayni diziler hiç biride güzel bir dizi değil yabancı dizileri izliyorum daha iyi yeminle izlemesi sarıyor ama bizim dizilerin hiç birini izlemiyorum ve izlemedim 27 3 Yanıtla
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