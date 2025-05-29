Cüce Kargalar İneğin Tüyleriyle Yuva Yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Cüce Kargalar İneğin Tüyleriyle Yuva Yaptı

Cüce Kargalar İneğin Tüyleriyle Yuva Yaptı
29.05.2025 09:49
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Van'ın Erciş ilçesinde cüce kargalar, inekten kopardıkları tüylerle evin bacasına yuva yaptılar.

VAN'ın Erciş ilçesinde 2 cüce karga, inekten kopardıkları tüylerle evin bacasına yuva yaptı. İneğin sahibi Seyfullah Kasımoğlu yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, kargaların yuvalarını, üreme döneminde taşıdıkları yumuşak materyallerle, genellikle de büyükbaş ve küçükbaşların sırtlarında ya da dökülmüş olan tüylerinden yaptıklarını ve yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, evinin çevresinde otlayan ineğinin sürekli huzursuzlandığını fark etti. Durumu izlemeye alan Kasımoğlu, 2 cüce karganın ineğinin sırtına konup tüylerini kopardığını görünce takibe aldı. Elindeki cep telefonuyla kayıt alan Kasımoğlu, cüce kargaların inekten kopardığı tüylerle evinin bacasına yuva yaptığını gördü. Kasımoğlu, "İneğimin sırtına konan kargalar nedeniyle huysuzlandığını görünce yaşananları kameraya çektim ve kargaların ineğimden tüy kopardıklarını görünce de takip ettim. Yolunan bu tüylerle kargaların yaşadığımız evin bacasına yuva yaptıklarını belirledik. Yuvaya karışmıyoruz ancak baca da kargaların yuvası olduğu için soğuk havalarda artık soba da yakmayacağız" dedi.

YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, her yıl düzenli olarak sulak ve karasal alanları ziyaret ederek bu bölgedeki kuşlarla ilgili bilimsel verileri topladıklarını söyledi. Havzada yerli olan türlerden birkaçının da kargalar olduğunu belirten Prof. Dr. Durmuş, "Havzada 4 tür karga bulunmakta. Bunlardan birisi cüce kargalar. Ekolojilerine baktığımız zaman, yuva bakımından baktığımızda genelde söğüt ağaçları, kavak ağaçları ve yerleşim yerlerini kullanmaktadırlar. Her ne kadar insanlardan uzak dursalar dahi insanların yerleşim yerleri olan özelikle kırsal kesimlerde evlerdeki çatı aralarını, taş oyuklarını da üreme alanı olarak kullanabilirler" dedi.

'BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN TÜYLERİNDEN YUVA YAPABİLİRLER'

Kargaların ilkbahar aylarından itibaren üreme döneminde etraftan topladıkları otlarla, çalılarla yuvalarının ana hatlarını ördüklerini belirten Prof. Dr. Durmuş, "İçerisine de getirmiş oldukları tüylerden ve kağıtlardan bir sergi yaparlar. Bu şekilde yaklaşık 6 yumurta bırakırlar ve 20-21 gün içerisinde kuluçkadan yavrularını çıkartırlar. Bu yuvaya taşıdıkları yumuşak materyalleri genellikle büyükbaş veya küçükbaş hayvanların sırtlarında ya da dökülmüş olan tüylerinden temin ederler ve yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirirler. Değişen çevre ve ekolojik şartlardan dolayı hayvanlar önceden daha kırsal alanlarda ve doğada yuva yaparken şimdi yerleşim alanlarının artmasından kaynaklı olarak insanlara biraz daha yakınlaştılar. Evlerinin çatılarını bacalarını yuva yeri olarak kullanabiliyorlar" diye konuştu.

Havzada bulunan 4 tür kargadan yerleşim yerlerine yaklaşan ve bu burada yuva yapan türlerin başında cüce kargaların geldiğini de kaydeden Prof. Dr. Durmuş, "Hem boyut olarak en küçük kargalardan birisidir hem de insana daha fazla yaklaşan bir türdür. Onun dışındaki diğer 3 tür daha çok koloni olarak kavak ağaçlarının üstünde yuva yapan karga türleridir. Bu şekilde sosyal yaşantı kurarlar. Bundan dolayı evlerin çatılarında, bacalarında yuva yapan türlerden sadece cüce kargayı görebiliyoruz. Onun dışındaki kargalar çok da fazla tercih etmiyorlar evleri veya oyukları" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Cüce Kargalar İneğin Tüyleriyle Yuva Yaptı - Son Dakika

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