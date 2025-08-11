ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'de, dan motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Deniz Sevran Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Cenaze, Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sosyal medya fenomeninin sevenleri ve yakınları mezarlığa akın ederken, bazıları mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Narin'in mezarının başına fotoğrafını koyan sevenleri, uzun süre dualar etti. Motosikletli kuryeler de cenazeye katılım gösterdi.
Tunahan KIR/ANTALYA,
Son Dakika › Yaşam › Deniz Sevran Narin Antalya'da Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?