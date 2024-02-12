Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi - Son Dakika
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Yaşam

Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi

Vatandaşın deprem bölgesine gönderilmesi için Üsküdar Belediyesi'ne teslim ettiği malzemelerin otoparkta çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, olaydan haberi olmadığı ve araştıracağını belirtti.

12.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:42
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Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı geride kalırken Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.

YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Hatırlanacağı üzere 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası tüm Türkiye seferber olmuş, yardım toplayan kurumların başında da belediyeler gelmişti. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi'ydi. Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ni merkez olarak seçen Üsküdar Belediyesi'nin yardım kampanyasına vatandaşlar az çok demeden destek olmuştu. Aradan 1 yıl geçti ve belediyenin toplanan bu yardımları depremzedelere göndermek yerine otoparkta çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi

BAŞKAN TÜRKMEN: ARAŞTIRACAĞIM

BirGün gazetesi tarafından paylaşılan görüntülerde yüzlerce koli yardım malzemesinin otoparkın büyük bir kısmını doldurduğu görülüyor. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.

Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi\'nin otoparkında çürümeye terk edildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cankanali: Hemen gaza gelmeyin, Unutmayın ki o yardım zamanında bir çok insan kullanılmış eşyaları da yardım olarak gönderdi. Gönderenler iyi niyetliydi ama yardım işlerini organize edenler kullanılmış eşyaları bir insanlık ayıbı olur diye genelde göndermediler. 48 205 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Benim anlamadığım onları saklayıp ne yapacaklar. seçim yatırımı mı ? 214 17 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Yardım malzemelerinin içinde acaba konserve falan mı var yoksa giyecek mi ? ne fark eder ki, adamlar ikinci kışı bitirmek üzereler. 144 7 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Fitratlari bu halk olmeden bişey verilmez veriliyorsa ya seçim vardır ya seçim neyse başkan dağıt yandaşlara kap oylari 128 17 Yanıtla
  • ALI YANIK: Akepe belediyeciliği budur işte, Hilmi Türkmen Ekrem İMAMOĞLU'nu takip edip laf yetiştirmekten kendi Belediyesi'ndeki gelişmelerden haberi yok... 97 21 Yanıtla
  • Yadigar Kilcioglu: O koliler Hatay'a gidecek olanlar olmasın. Malum merkezin eli uzanamıyormuş. 95 11 Yanıtla
  • Ogunulus: Bu hafta kadikoy sali pazarinda 40 tlye yeni mont satiliyordu baskan bir arastirsin sizma varmi 90 5 Yanıtla
  • Oktay Kilicaslan: Yine akp belediyesi hemen başkan istifa etmelidir 50 9 Yanıtla
  • tolga soyadsız: Yazık! 54 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Araştırıp bilgi vereceğim.Belefiye başkanı koskoca spor salonu içindeki yardım kolilerinden haberi yoksa diyecek laf yok.Daha kötüsü bilgisi var ve göndermediyse bu r3smen ikiyüzlülük insan ayrımıdır.Bu zihniyet değilmiydi kumandaları,çadırları ahbap derneğine parayla satanlar 46 1 Yanıtla
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