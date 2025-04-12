Dilan Çiçek Deniz kahvehanede yorgunluk çayı içti

Aşk hayatındaki gelişmelerle çok konuşulan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz yaklaşık olarak bir senedir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sevgilisiyle geçirdiği mutlu anlara ait görüntüleri sık sık sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Güzel oyuncu şimdi ise tatil rotası olarak Mardin'i tercih etti. Dilan Çiçek Deniz, şehrin eşsiz güzellikleriyle dolu doğasını, kültürünü ve tarihi dokusunu keşfetmenin tadını çıkardı.

Mardin'in benzersiz atmosferinde çektiği fotoğraflarla hayranlarını büyüleyen oyuncu, sade bir köy kahvehanesinde çay molası vererek doğal ve samimi anlarını ölümsüzleştirdi.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehanedeki samimi kareleri, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Deniz, daha sonra ise çilekli oralet içtiği bir karesini paylaştı.