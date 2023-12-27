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Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor

Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu.

Türkiye 2024\'ü kutlarken, Adana 2025\'e girmeye hazırlanıyor
27.12.2023 - 00:35,  Güncelleme: 01:10
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2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.

Dünya 2024'ü kutlarken Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor

Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.

Dünya 2024'ü kutlarken Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu. Bir esnaf "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum" demişti.

Dünya 2024'ü kutlarken Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor

İşte sosyal medyada bazı tepkiler:

Dünya 2024'ü kutlarken Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
Dünya 2024'ü kutlarken Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
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Adana, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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