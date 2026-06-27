Eğirdir Gölü'nde Taban Sorunu

ISPARTA Taşevi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Bal, Eğirdir Gölü tabanındaki ot yoğunluğu ve çamurlaşmanın su seviyesinin yükseldiği algısına neden olduğunu söyledi. Ali Bal, "Taban sürekli otla ve çamurla doluyor bu da gölü şişiriyor" dedi.

Yalvaç'a bağlı Taşevi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Bal, Eğirdir Gölü'nün Hoyran bölgesinde balıkçı barınakları bulunduğunu ve yıllar önce kurdukları kooperatif aracılığıyla balık ve kerevit avladıklarını anlattı. Bu yılki yağışların etkisiyle göldeki son durumla ilgili konuşan Ali Bal, "30 yılın en iyi yağışını aldık. Lakin gölde görülen bu şişme yağıştan değil, alttaki ot ve pislikten kaynaklı. Yüzde 20 su geldi ise yüzde 40 gider var. 70-80 santimetrelik bir şişme var. Son yağışların elbette etkisi var ama gerçekte bu böyle değil. Göle bakarsanız yüzeydeki otları görürsünüz. Taban sürekli otla ve çamurla doluyor bu da gölü şişiriyor" diye konuştu.

Bu yıl gölün güzel yağış aldığını kaydeden Bal, şunları söyledi: "Yükselme oluşuyor fakat tabanda otla pislikle dolduğu için dolma oluşuyor. Burada gölde kot farkı aynı kalıyor, zannediliyor ki gölde kot farkı arttı göl şişti. Leğenin içine konulmuş taş misali. Su azalıyor içinde kütle olarak farklı pislikler oluştuğu için şiş görünüyor. Sıkıntı burada. Yani gölümüz tabandan aşırı bir şekilde pislikten yükseliyor. Burada gördüğünüz gibi ot çok aşırı bir şekilde pislik yükseliyor. 3- 4 düden var. Düdenler incelenip, araştırılmalı. Gölün 2 metre daha yüksek olması lazım. Yani bu gördüğünüz yerde ben 7 yıl önce ağ atıyordum. Yani göl daha ilerlerdeydi ve ben buraya ağ atabiliyordum. Şu an gölün seviyesi alçakta."