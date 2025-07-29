Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz

Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz
29.07.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016 öncesi verilen eski tip sürücü belgeleri 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere 12 bin 978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Süre uzatılmadı, 31 Temmuz son gün. Bu tarihten sonra ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak.

2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgeleri için tanınan süre dolmak üzere. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu belgeler geçersiz olacak. Ehliyetini yenilemeyenler yüksek para cezasıyla karşılaşacak.

31 TEMMUZ'A KADAR YENİLENEBİLECEK

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci sona yaklaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanlığı daha önce süreyi uzatmıştı ancak son yapılan açıklamalara göre bu kez herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. 31 Temmuz'dan sonra eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz


PARA CEZASI KESİLECEK

1 Ağustos 2025 itibarıyla eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra bu belgelerle araç kullananlara idari para cezası kesilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi kapsamında, geçerliliği sona ermiş bir ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu sürücüler hakkında trafik zabıtaları tarafından işlem yapılacak ve araç kullanmaları engellenecek.

ÜCRETLER DE ARTIYOR

Ayrıca son güne bırakıp başvurusunu zamanında yapmayanlar için ehliyet yenileme ücreti de artıyor. B sınıfı ehliyet için yenileme bedelinin 7 bin 438 TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

EHLİYET RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Vatandaşlar, nvi.gov.tr adresi üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu oluşturabiliyor.

TOPLAM CEZA CEP YAKACAK

Yani eski ehliyetle yakalanan bir sürücünün ödeyeceği toplam tutar ise ceza ve yenileme birlikte hesaplandığında tam olarak 20 bin 416 TL'yi buluyor.

Ekonomi, Gündem, Eğitim, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak:
    emekli maaşı 17 ceza 13 .. iyiymiş 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:56
Özel yaptırdıkları anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
Özel yaptırdıkları anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:12:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.