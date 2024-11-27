Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm - Son Dakika
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Yaşam

Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm

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Haberler.com'a konuk olan yazar Elif Çakır, kendi hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Başörtüsü sorununun yaşandığı dönemde üniversiteyi kazandığını ve kayıt yaptırmak için perukla fotoğraf çektirdiğini söyleyen Çakır, "İçeriden ağlayarak çıkanları görünce kayıt yaptırmadım. Kapısından döndüm." dedi.

27.11.2024 09:00
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Yazar Elif Çakır, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çakır, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜZ ŞEKİLDE YAŞAMAYA KARAR VERDİM"

Sosyal medya hesaplarından başörtülü fotoğraflarını bilerek kaldırmadığını ifade eden Çakır, "Onlar benim geçmişim. Dün örtülüydüm, böyle bir yaşamı tercih ettim. O halimi çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Daha sonra başörtüsüz bir şekilde yaşamaya kadar verdim. Bu da benim tercihim. İnsanların kılık kıyafet üzerinden tartışılmadığı bir Türkiye oluşturursak o gün Türkiye benim için normalleşecek." dedi.

"BELKİ DE 'ELİF' ÖN PLANDA OLDUĞU İÇİN YADIRGANMADI"

Çocuk yaşta kapandığını ancak daha sonrasında örtünmeyi kendisinin tercih ettiğini belirten Çakır, "Çocuk yaşta aile koşullarından etkilenerek bu karara uymuş olabilirim ama bunu sorgulayacak yaşa geldiğimde bundan rahatsız olmadım. Aynaya baktığımda kendimi çok seviyordum. Daha sonra ben hayatıma örtüsüz devam etmek istedim. İkisi de benim. İkisini de çok seviyorum. Aslında çok da yadırganmadı. Belki de 'Elif' daha ön planda olduğu için."

"PERUKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM AMA ÜNİVERSİTENİN KAPISINDAN DÖNDÜM"

İstanbul Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünü kazandığını ancak başörtüsü nedeniyle kayıt yaptırmadığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"O zamanlar başörtüsü sorunu daha sert bir şekilde kendini göstermeye başlamıştı. O dönemde bazı fotoğrafçıların camında 'perukla fotoğraf çekilir, uygun peruklarımız vardır' yazıları olurdu. Ben de üniversiteye kayıt yaptırmak için Fatih'teki Simge Fotoğrafçısına girdim. Kaküllü bir peruk aldım, çünkü başörtüsünün üzerini kapatması gerekiyor. Daha sonra içeriden ağlayarak çıkanları görünce üniversitenin kapısından geri döndüm. Kayıt yaptırmadım."

Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm

Elif Çakır, Eğitim, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VURKAÇOĞLU:
    Şimdi kapan İslamın şartı olan 5 tane şartı erine getire bilirsi şuan imkanın var çokta müsait görüküyorsun tutan mı var Hacca da gide bilirsin gücün kuvvetin yerinde 5 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    eskide kaldı geçmiş olsun. bu memleketin böyle olaylara vakti yok ülkenin refaha ekonomik zenginliğe ihtiyacı var 0 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    şimdi neden kararından döndün teyze 0 0 Yanıtla
  • Depeche:
    SImdi neden aciksin derler adama hepsi aynı ağız siyasi İslam yalan dümen 0 0 Yanıtla
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