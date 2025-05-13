Erbaş: Kur'an Hafızlığı Dünya'da Eşsiz

1) ERBAŞ: KUR'AN DIŞINDA HİÇBİR KİTABA BAŞTAN SONA EZBERLENMEK NASİP OLMADI

ORDU'da hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an'ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur'an hafızı var. Sadece ülkemizde icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızımız varö dedi.

Altınordu ilçesi Recep Kara Spor Salonu'nda İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan ve 452 hafıza icazet belgesi takdim eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızların ömrü boyunca insanları iyiliğe davet edeceklerini belirterek, "Bugün, 452 hafızımızın icazet merasimi vesilesi ile bir aradayız. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki, 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' demiştir. Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimize en büyük mucize olarak göndermiştir. Kur'an'ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur'an hafızı var. Sadece ülkemizde icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızımız var. Bir o kadar da icazetnamesiz olan hafızımız var. Nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz çok şükür dedi.

" Diyanet İşleri Başkanlığı'nda farklı unvanlarda görev yapan 150 bine yakın hocanın 50 bine yakını hamdolsun hafız, yani 3'te 1'i hafız. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mihraplarını, minberlerini, kürsülerini ya da Kur'an kurslarımızın sınıflarını hafızlığınız ile zenginleştireceksinizö diyen Erbaş, şöyle konuştu:

" Milli Eğitim Bakanlığı'nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, seçmeli Kur'an dersleri ve Peygamber Efendimizin hayatı dersleri. Sizler, ilahiyat fakültelerini bitirdikten sonra inşallah oralarda öğretmenlik yapacaksınız ya da akademisyen olarak ilahiyat fakültelerinde tefsir doçent ve profesörleri, hafız kelam ve hadis doçent ve profesörleri olacaksınız. Sizlerden bunu bekliyorum. Mademki bu kadar emek verdiniz, yıllarınızı Kur'an'ı hıfzetmeye ayırdınız, o zaman devam. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz. Bizim geçmiş ulemamız, alimlerimiz, ilme hafızlık ile başlarlardı. Baktığımız zaman 7 ve 8'inci yüzyıldan itibaren büyük alimlerimizin önce hafızlıklarını tamamlayıp, ondan sonra diğer ilimleri tahsil ettiklerini görürsünüz. O yüzden biz sizi çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. İstiyoruz ki hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize ve toplumumuza doğru bilgiyi ve dini ulaştırmak için değerlendiriniz. Kanunun, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize verdiği görev, toplumu din konusunda aydınlatmak. İnanç, ibadet, ahlak gibi konularda doğru bilgi ile toplumu donatmak. Sizler, ömrünüz boyunca insanları hayra çağıracaksınız ve iyiliğe davet edeceksiniz.ö

İcazet törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hakan Timur ve hafızların yakınları katıldı.