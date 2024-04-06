Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde - Son Dakika
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Yaşam

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Beşikçioğlu, belediye başkanı olmasına rağmen oyunculuğu bırakmayacağını belirterek sanatın nefes almak gibi olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, sanatın sosyal ve kültürel bir eğitim olduğunu vurguladı.

06.04.2024 23:06  Güncelleme: 23:18
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Yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Uzun yıllar tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan Beşikçioğlu, bu kez sahneye belediye başkanı kimliğiyle çıktı. Belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını ifade eden Beşikçioğlu, "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz, nefes almak gibidir. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir' dedi.

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra ilk kez tiyatro sahnesine çıktı

"SANAT HİÇBİR ZAMAN BIRAKILAMAZ"

Sahnede görüntülenen Beşikçioğlu, belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını belirterek "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz nefes almak gibidir. Nefes almayı bırakamazsın. Sanatta böyle bir şey. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir. Bunların hiç birisi bırakılamaz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra ilk kez tiyatro sahnesine çıktı

"YAPTIĞIMIZ İŞİN ETKİSİ MİTİNGLERDE BULUNAMAZ"

Adaylığı döneminde sanatçı kimliği nedeniyle çok eleştiri geldiğini hatırlatan Beşikçioğlu, "Part time belediyecilik mi yapılacak? Öyle bir şey yok. Dün geldiniz seyrettiniz efendim bir saatlik bir süreç. Bir saat seyircilerimizle buluşuyoruz. Ve onlarla yaşadığımız o empati durumunu siz de gördünüz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın yarattığı bu empatik vaziyetin hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha fazla daha kalıcı daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Hobi olarak sanatım devam edecektir" diye konuştu.

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra ilk kez tiyatro sahnesine çıktı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde

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Son Dakika Yaşam Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Abuzer Kadayıf: Ne hizmet ama 66 35 Yanıtla Selcuk Kaykısız: Abuzer kadayıf senin işin güçün yokmu akşama kadar buradaki her habere muhalefet oluyon laa bi kalk da vatana millete bi faydan olsun asalak gibi yaşıyon klavye karşısında azcık yürekli olsan gerçek kimliğinle çıkardın birde Allah korkusu olsa insanlara iftira atmazsın her haberin altına 28 18 suna genç: bu yorumunu beğenmeyenlerin zihniyetine yakışır hizmet:))) 17 13 nadir: adamın işi bu yanlış anlama suna … tiyatroculuk ….. anlayan anladı … saygılarımla. 17 7 Abuzer Kadayıf: Benim işim hak ve batılı yoldan çıkanlara göstermek tir şakşakçılık bana göre değil 11 9 Gökmen Karaçay: kadayıf dolması 7 8
  • Beyaz Gölge: Ellerinden başka bişey gelmiyor zaten 27 8 Yanıtla
  • Murat Zor: millete koyun diyenler hiç bir projesi olmayana oy veriyor kim koyun 13 2 Yanıtla
  • İLKER GULER: hizmet bekleyen sorunları çözmesini isteyen milleti yokki o adamda boş zamanını öyle değerlendiriyor gidip esnafı gezmek deprem.olacak trafik var emekli sokakta.kallan.insanlar nerde ne önlem.anlmak gerekir.diye düşünmek varken o işi yapiyor etki tepki meselesi 9 2 Yanıtla
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