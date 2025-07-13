Erzurum'da Kaysefe Festivali renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM'un Tortum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaysefe Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin katılımıyla kutlandı. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı, halk oyunları ve müzik dinletileriyle renklendirilen festivalde, katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu yıl ilki düzenlenen Kaysefe Festivali, Şenyurt Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından imam Mehmet Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmasını yapan Şenyurt Derneği Başkanı Toğuzhan Cansever, etkinliği her yıl geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cansever, "Bugün burada sadece bir şenlik için değil; geçmişimizi, kültürümüzü, lezzetimizi ve dostluğumuzu yaşatmak için bir araya geldik. Şenyurt'umuzun mis kokulu topraklarında yetişen ürünler, kaysefenin etrafında buluştu. Kaysefe yalnızca bir tatlı değil; imece, paylaşma ve misafirperverliğin simgesidir. Bu toprakların mayasında vefa var. Başta köyümüzün aziz şehitleri olmak üzere, vatanı uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Festivalde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serhat Akyüz ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter de konuşma yaptı. Konuşmalarda toplumsal dayanışmanın önemi, kültürel mirasın korunması ve köy festivallerinin yerel turizme katkısı vurgulandı.

Program kapsamında, festivale katkı sunan kişi ve kurumlara, protokol üyeleri tarafından sahnede teşekkür plaketleri verildi. Açılışın ardından sahneye çıkan Erzurum Folklor Ekibi, sergiledikleri halk oyunlarıyla beğeni topladı. Erzurum barlarının canlı performansla icra edildiği gösteriler izleyicilerden yoğun alkış aldı. Festival alanı gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılara, Erzurum mutfağına özgü lezzetler ikram edildi. İmece usulüyle köy evlerinde hazırlanan 1000 tepsi kaysefe, festival boyunca misafirlere ikram edildi. Özellikle kayısıyla yapılan geleneksel kaysefe tatlısı ve meşhur cağ kebabı, konuklardan tam not aldı. Festivalin ilerleyen saatlerinde sahne alan yerel sanatçılar, sevilen halk müziği eserlerini seslendirdi. Katılımcılar çalınan türküler eşliğinde halay çekti.

Festivalin sonunda, bölge halkı ve davetliler etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam etmesi temennisinde bulundu.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/ ERZURUM, DHA)