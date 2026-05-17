Erzurum'da Yaşlılara Vefa Projesi Başladı

Erzurum'da yalnız yaşayan yaşlılara moral vermek için başlatılan 'Çınarlarımızla Bir Ömür' projesi.

ERZURUM'da başta sağlık olmak üzere çeşitli kurumlardan görevlilerin 'vefa' ziyareti kapsamında kapısını çaldığı Mürvet Portakal (79) büyük mutluluk yaşadı. Portakal, "Aranmak, sorulmak, bir ihtiyacımızın görülmesi kadar güzel. Devletin evimde, çok mutluyum" dedi. Resul Kara (88) ise kapısını çalan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile beraberindekileri gözyaşlarıyla karşıladı.

Erzurum'da hayata geçirilen 'Çınarlarımızla Bir Ömür, Bir Dua' projesi, yalnız yaşayan yaşlı bireylere umut, gönül ve vefa taşıyor. Erzurum Valiliği himayesinde yürütülen proje kapsamında, kentin dört bir yanında yaşayan yaşlı vatandaşların kapıları çalınıyor; ihtiyaçları giderilirken gönüllerine de dokunuluyor.

Proje kapsamında Erzurum genelinde tek başına yaşayan 486 yaşlı birey tespit edilirken, bugüne kadar 170 vatandaş düzenli ziyaret programına alındı. Ekipler, belirlenen kişileri üç aylık periyotlarla evlerinde ziyaret ediyor, haftalık telefon görüşmeleriyle de ihtiyaç ve risk durumlarını yakından takip ediyor.

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Yakutiye ilçesi Alipaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Resul Kara (88), üç aylık ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile beraberindekileri göz yaşları içinde karşıladı. Duygulanan Kara, elini öpen misafirlerini içeri aldı. Hemşirenin tansiyonunu ölçtüğü, psikoloğun sohbet ettiği Resul Kara'ya müftülükten görevlendirilen bir memur ise dini konularda merak ettiklerini cevaplandırdı. Sosyal Yardımlaşma uzmanının da katıldığı ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Resul Kara, eşini kaybettikten sonra yalnız olduğunu söyledi.

İl Müdürü Hasan Aykut ve görevlilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Resul Kara, "Böyle bir topluluğun gelip bizi dinlemesi çok önemli. Sohbetimiz çok güzel geçti. Dünya benim oldu sanki. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

İstanbul'dan 2011 yılında göç ettikleri Erzurum'da eşini kaybettiğini anlatan Mürvet Portakal (79), üç aylık ziyaretlerin yalnız olmadıklarını hissettirdiğini söyledi. "Devletin evimde olması beni çok mutlu etti" diyen Mürvet Portakal, "2011 yılında Erzurum'a geldik. 2 sene sonra eşim vefat etti. O zamandan beri yalnız yaşıyorum. Daha ne isteriz ki Allah'tan. Aranmak, sorulmak, bir ihtiyacımızı görmek kadar iyi bir şey olabilir mi şu dünyada" diye konuştu.

DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde, müftülük, sağlık müdürlüğü, kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili kurumların iş birliği içerisinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü 486 yaşlıyı ziyaret ettiklerini belirten Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şunları söyledi:

"Görevli ekibimizle birlikte üçer aylık periyotlarla yaşlılarımızın ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Haftalık olarak da telefonla bağlantı kurarak oluşabilecek hayati riskleri veya ihtiyaçları ile ilgili olarak da hem bilgilendirme hem bir otokontrol sağlıyoruz. Bu proje sadece bir ziyaret programı değil, aynı zamanda devletimizin şefkat elinin, toplumumuzun vefa duygusunun ve kuşaklar arası bağların en güzel şekilde sahada yansıdığı anlamlı bir çalışma. Bu proje bu kadar geniş kapsamlı olarak ilk kez Erzurum ilinde uygulanıyor. Birçok kamu kurumunun iş birliği içerisinde belirli bir sistematiğe dayalı olarak yapılıyor."

Kaynak: DHA

