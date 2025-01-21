Eskişehir\'de Bir Evden 6 Ton Çöp Çıkarıldı

Yaşam

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan bir evden belediye temizlik görevlileri tarafından 6 ton çöp çıkarıldı.

Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D.'ye ait evden kötü kokular geldiğini söyleyen komşuları şikayette bulundu. İhbar üzerine adrese Odunpazarı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğu tespit edilirken, mahkemece temizlenerek boşaltılması kararı verildi. Odunpazarı Belediyesi temizlik personeli tarafından evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarılarak, kamyonlara yüklendi. Ev sahibi Yılmaz D., sağlık kontrolünden geçirilirken, aynı evin 2 yıl önce çöplerle dolduğu belirlenerek boşaltılıp, temizlendiği anlaşıldı.