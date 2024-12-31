Son olarak 'Siyah Kalp' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda özel yaşamına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Evet Fransa'ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı. Kapadokya'da kalıyorum. Bir tek oyuna geliyorum Ece'de kalıyorum" dedi.
Fransa'daki yeni yaşamına dair ayrıntılar veren Dermancıoğlu, "Fransa'da şirket açtım, bir prodüksiyon. Elimde bir hikâye var, onu yapmak istiyorum. Para toplayacağız" ifadelerine yer verdi.
Esra Dermancıoğlu, özellikle 'Hudutsuz Sevda', 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kaderimin Oyunu' gibi projelerle adından söz ettirmişti.
Son Dakika › Yaşam › Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke - Son Dakika
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