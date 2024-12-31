Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke - Son Dakika
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Yaşam

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

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Katıldığı programda Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini belirten ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu, ''Kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı'' ifadelerine yer verdi.

31.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:34
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Son olarak 'Siyah Kalp' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda özel yaşamına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KAPATTIM TÜRKİYE'Yİ"

Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Evet Fransa'ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı. Kapadokya'da kalıyorum. Bir tek oyuna geliyorum Ece'de kalıyorum" dedi.

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

PRODÜKSİYON ŞİRKETİ KURDU

Fransa'daki yeni yaşamına dair ayrıntılar veren Dermancıoğlu, "Fransa'da şirket açtım, bir prodüksiyon. Elimde bir hikâye var, onu yapmak istiyorum. Para toplayacağız" ifadelerine yer verdi.

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Esra Dermancıoğlu, özellikle 'Hudutsuz Sevda', 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kaderimin Oyunu' gibi projelerle adından söz ettirmişti.

Esra Dermancıoğlu Türkiye\'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

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Son Dakika Yaşam Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • halim bölükbaşı:
    Allah vere hiç gelmiye 287 15 Yanıtla
  • mustafa akar:
    Bunun neyi haber sıradan birisi Fransa’ya yerleşmiş.Türkiye’yi terk etse ne olur etmese ne olur. 198 13 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    nasıl üzüldüm şimdi 167 10 Yanıtla
  • Murat:
    bence yurtdışına yerleşenlerin vatandaşlıkları iptal edilmeli. 158 12 Yanıtla
  • özkan çetin:
    aç kalinca vatanım da vatanım der 156 11 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    çok da fifi 148 10 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    çok da umrumuzda. Somali'ye gitsende gereksiz sin 131 11 Yanıtla
  • Ahmet Eksi:
    Defolsun gitsin., çokta tınnnn….. Sanki çok önemli bir oyuncu, kendini fakülteden sanıyor…. 104 11 Yanıtla
  • Zafer Karadayı:
    zaten senin filimde gördüğümüz zaman kapatıyorduk yaratık 89 3 Yanıtla
  • Serpil Su:
    burda ev bile kalmamış is içinde gelme burda kazan orada ye 78 7 Yanıtla
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