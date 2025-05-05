Foça'da Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği - Son Dakika
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Yaşam

Foça'da Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği

Foça\'da Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği

Foça'da düzenlenen etkinlikte 5 sokak köpeğinden 4'ü sahiplenildi, çevre etkinlikleri de yapıldı.

05.05.2025 10:30
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İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında Foça'da sokak ve barınak hayvanlarını sahiplendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; aralarında bir Rus finosu cinsi köpeğin de bulunduğu 5 sokak köpeğinden 4'ü sahiplendirildi. Foça Hayvanlara Yardım Derneği Başkanı Elif Çakır, "Yenifoça Anaokulu, bu sahiplendirme şenliğinden bir köpek sahiplendi. Siyah renkli ama yaşını bilmiyoruz. Terk edilmiş. Adına öğrenciler karar verecek" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde sokak ve barınak hayvanlarına sıcak yuva bulunması amacıyla Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Foça İtfaiye Meydanı'nda bir sahiplendirme şenliği düzenledi. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, öğretmenler, çocuklar ve çok sayıda hayvanseverin katıldığı etkinlikte; kompost ve geri dönüşüm atölyeleri ile atık malzemelerden mama kabı yapımı gibi çevre bilinci artırıcı aktiviteler yapıldı. Çocuklara yönelik parmak kuklası, yüz boyama, böcek evi yapımı, tişört ve çanta tasarımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Foça Hayvanlara Yardım Derneği Başkanı Elif Çakır, dernek olarak eğitim ve farkındalık çalışmalarını çok önemsediklerini ve bunun için okullarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

'FOÇA'DA İLK YAPILDI'

Köpek sahiplendirilmesi, tedavileri, aşı, bakım ya da beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştıklarını kaydeden Çakır, "Bu etkinlik Foça'da ilk kez yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında düzenlendi. Herkes memnun kaldığı için geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çocuklar çok eğlendi. Atık yağ toplandı, kompost, kuş yemlikleri, ata tohumu dağıtıldı. Foça'ya yakışır doğa, çevre ve hayvanlarla ilgili bir etkinlik oldu. Foça Kaymakamlığı, bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturmayı, sokak ve barınak hayvanlarını sahiplendirerek popülasyonunun kontrol altına alınmasına destek olmayı amaçlıyor" dedi.

'5 KÖPEKLE GELMİŞTİK,4'Ü SAHİPLENDİ'

Sahiplendirme şenliğinde 4 sokak köpeğinin sahiplerini bulduğunu anlatan Çakır, "Aynı zamanda doğa eğitimi yapan Yenifoça Anaokulu, bu sahiplendirme şenliğinden bir köpek sahiplendi. Okul bahçesinde köpek için özel bir yer yapacaklar. Aşılarını ve tedavisini üstlendiler. Biz de dernek olarak onlara destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde protokol yapıp, imza altına alacağız. Sokakta bulunmuş, kısırlaştırılmış ve sokağa salınmış Rus finosu, bir köpek. Sokakta kalamayacağı için bir arkadaşımız geçici olarak eve almıştı. Siyah renkli ama yaşını bilmiyoruz. Terk edilmiş. Adına öğrenciler karar verecek. Bundan sonra onun için yeni bir sayfa açıldı. Dün 3 köpeği alanda sahiplendirdik. Bir köpeğimiz için şenlik sonrası sosyal medya paylaşımları üzerinden bir sahiplendirme talebi geldi. Oraya 5 köpekle gelmiştik, 4'ü sahiplendi. Umarım başka dostlar da bize ulaşır ve diğerlerini de sahiplendiririz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Foça'da Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği - Son Dakika

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