Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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Yaşam

Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu

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Sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras, babasını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Uras, babasının vefat haberini ''Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam'' sözleriyle paylaştı.

29.01.2025 14:44  Güncelleme: 15:02
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Şarkıcı Fulden Uras, baba acısıyla yıkıldı. Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Fulden Uras, 24 kez ameliyat masasına yattığını duyurmuştu. Ünlü isim şimdi de baba acısıyla yıkıldı.

"DOYAMADIM SANA BABAM"

56 yaşındaki şarkıcı, önceki gün entübe edildiğini duyurduğu babasının hayatını kaybettiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.

Fulden Uras'ın acı kaybı: Babasını kaybetti

Uras, ardından babasının cenaze bilgilerini paylaştı.

Fulden Uras'ın acı kaybı: Babasını kaybetti

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu da 2017 yılında ağır enfeksiyon geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Fulden Uras\'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu

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Son Dakika Yaşam Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • abdulrezzak boğazlıkazak:
    şarkıcı mı ? yolda görsem tanımam ilk defa duydum adını gitmişler babası öldü diye haber yapmışlar ksfnmlmsafslaöçd 3 17 Yanıtla
    Game Over:
    o benim sevgilim onu seviyorum sadece 0 0
  • Arafat77:
    Buda kim ? 3 12 Yanıtla
    Serkan Genç:
    sen tanımazsın 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    Her canlı ebediyete intikal edecekir 7 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    tengri reenkarne etsin. sabırlar diliyorum. 0 5 Yanıtla
  • Game Over:
    seni seviyorum Hande 2 0 Yanıtla
  • Game Over:
    sevgilim geçmiş olsun seni seviyorum aşkım 2 0 Yanıtla
  • kayserili:
    vedat başkan başın sagolsun kayınpederdi sanırım 2 0 Yanıtla
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