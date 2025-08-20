Garip Dede 50 Yıldır Bakkal İşletiyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde vatandaşların 'Garip Dede' olarak tanıdığı Mehmet Suna (90), yarım asırdır bakkal dükkanı işletiyor. Dükkan sayesinde hem geçimini sağlayan hem de mahalle kültürünü yaşatan Suna, "Bu dükkan sayesinde hem ayakta kaldım hem de dostlar biriktirdim" dedi.

Erdemli ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki, 540 nüfuslu Harfilli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Suna, çiftçilik yapıp, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bakkal dükkanı açtı. Yaklaşık 50 yıldır aralıksız bakkal dükkanı işleten ve herkesin 'Garip Dede' olarak tanıdığı Mehmet Suna, sağlığını çalışmaya ve erken kalkmaya borçlu olduğunu söyledi.

'BAKKALIK MESLEĞİ KOLAY KOLAY BİTMEZ'

9 çocuk ve 24 torun sahibi olan Mehmet Suna, "İşimi ve mahallemi çok seviyorum. Burada herkes birbirini tanır, güven ve samimiyet üzerine bir hayat süreriz. Bakkallık mesleği kolay kolay bitmez. İnsanlara dürüst davrandığın sürece, herkes sana sahip çıkar. Ben de bu dükkan sayesinde hem ayakta kaldım hem de dostlar biriktirdim" dedi. İlerlemiş yaşına rağmen bakkaldaki tüm işleri de kendi yapan Suna, mahalle sakinleri tarafından da sadece bir esnaf değil, aynı zamanda mahallenin neşesi ve hafızası olarak görüyor.

İLÇENİN EN YAŞLI ESNAFI

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, Mehmet Suna'nın ilçenin en yaşlı esnafı olduğunu belirterek, "İlerlemiş yaşına rağmen azimle çalışmaya devam ediyor. Bu, gençlere örnek olmalı. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),