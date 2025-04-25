Gerenlik Koyu'na Orman Parkı İhale Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Gerenlik Koyu'na Orman Parkı İhale Tepkisi

Gerenlik Koyu\'na Orman Parkı İhale Tepkisi

Antalya'daki Gerenlik Koyu, 'Konaklamasız Orman Parkı' adıyla ihaleye çıkarılıyor; bölge halkı tepki gösterdi.

25.04.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANTALYA'nın doğa harikası koylarından Gerenlik Koyu'nu içine alan, adını deniz tabanından çıkan tatlısu kaynaklarından alan 77 bin metrekarelik orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' olarak ihaleye çıkarılıyor. 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki alanda 1190 metrekare yapılaşma izni verilecek.

Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekare orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edilecek. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 Nisan Salı günü yapılacak. İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik orman arazisinde lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Gerenlik Koyu, 2020 yılında kaçak plaj ve izinsiz yol çalışmalarıyla gündeme geldi. Bölgede emlakçılık yapan bir kişinin koyda iş makineleri ile izinsiz yol açma ve kaçak plaj olarak kullanma girişimleri, şikayet sonrası kurumlar tarafından durduruldu. Bu kez orman parkı olarak bölgenin ihale ile özel bir firmaya verilecek olması tepkiyle karşılandı.

'ALTYAPI YOK, DENİZ KİRLENİR'

İhaleye ilişkin dosyadaki ilgili kurum ve kuruluşlara ait görüşlerde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisi bulunmadığından, ASAT tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağına yer verildi. ASAT'ın kurum görüşünde, bölgede altyapı olmadığı için Gerenlik Koyu'nun da bulunduğu alanda orman parkı adıyla plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun da kısa sürede kirleneceğine dikkat çekildi.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Gerenlik Koyu'nun doğal olarak korunması, herhangi bir yapılaşmaya açılmamasını isteyen bölge halkı ve tur tekne işletmecileri ile doğaseverler, ihalenin iptali için çağrıda bulundu. Bölge halkı ve tekneciler, koyda toplanarak açıklama yaptı. Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu alanı mesire alanları adı altında ihaleye çıkaracağına dikkati çekerek, "Buranın halkı, on yıllardır kullandığı bu bölgeye para ödeyerek girecek ya da hiç giremeyecek. Buraya plajlar yapılacak, her yerde bungalovlar, betonarmeler yükselecek ve güzelim doğa katledilecek. Orman İşletme Müdürlüğü bilmelidir ki bu bölgenin bu tür işletmelere ihtiyacı yok. Ticari alan olarak, özel plaj olarak fazlasıyla var. Halkın denize girebileceği, sosyalleşebileceği alanlar gitgide kısıtlanmaktadır. Burada binlerce Kınıklı, Ovalı, Yeşilköylü, Pataralı, Kaşlı, Bezirganlı 60 bin kişinin denize girmesi mi önemli yoksa bir kişinin kar marjı mı önemli" dedi. Kaş ve Kalkanlı tekneciler de ihalenin iptalini istedi. Diğer yandan bölge halkı, doğaseverler, tekneciler ihalenin iptali için 25 Nisan Cuma günü Gerenlik Koyu'nda basın açıklamasında bulunacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Antalya, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gerenlik Koyu'na Orman Parkı İhale Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki... İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum
Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
Yok artık Diagne Suudi Arabistan’da da tozu dumana katıyor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
Real Madrid’i yıkan haber Yıldız oyuncu sezonu kapattı Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı

11:26 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
10:07 120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
16:19 Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
16:19 ’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
16:14 Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
15:57 Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:56 Ünlü dondurma markası satılıyor Ünlü dondurma markası satılıyor
15:46 Beşiktaşlıları çıldırtan Immobile’den çok konuşulacak bir paylaşım daha Beşiktaşlıları çıldırtan Immobile'den çok konuşulacak bir paylaşım daha
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:34 Ünlü isimlerin şifacısı Yogi Kazım’dan 105 hayatını kaybetti Ünlü isimlerin şifacısı Yogi Kazım'dan 105 hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 12:08:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gerenlik Koyu'na Orman Parkı İhale Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.