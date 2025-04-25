Gerenlik Koyu\'na Orman Parkı İhale Tepkisi

ANTALYA'nın doğa harikası koylarından Gerenlik Koyu'nu içine alan, adını deniz tabanından çıkan tatlısu kaynaklarından alan 77 bin metrekarelik orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' olarak ihaleye çıkarılıyor. 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki alanda 1190 metrekare yapılaşma izni verilecek.

Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekare orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edilecek. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 Nisan Salı günü yapılacak. İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik orman arazisinde lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Gerenlik Koyu, 2020 yılında kaçak plaj ve izinsiz yol çalışmalarıyla gündeme geldi. Bölgede emlakçılık yapan bir kişinin koyda iş makineleri ile izinsiz yol açma ve kaçak plaj olarak kullanma girişimleri, şikayet sonrası kurumlar tarafından durduruldu. Bu kez orman parkı olarak bölgenin ihale ile özel bir firmaya verilecek olması tepkiyle karşılandı.

'ALTYAPI YOK, DENİZ KİRLENİR'

İhaleye ilişkin dosyadaki ilgili kurum ve kuruluşlara ait görüşlerde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisi bulunmadığından, ASAT tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağına yer verildi. ASAT'ın kurum görüşünde, bölgede altyapı olmadığı için Gerenlik Koyu'nun da bulunduğu alanda orman parkı adıyla plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun da kısa sürede kirleneceğine dikkat çekildi.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Gerenlik Koyu'nun doğal olarak korunması, herhangi bir yapılaşmaya açılmamasını isteyen bölge halkı ve tur tekne işletmecileri ile doğaseverler, ihalenin iptali için çağrıda bulundu. Bölge halkı ve tekneciler, koyda toplanarak açıklama yaptı. Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu alanı mesire alanları adı altında ihaleye çıkaracağına dikkati çekerek, "Buranın halkı, on yıllardır kullandığı bu bölgeye para ödeyerek girecek ya da hiç giremeyecek. Buraya plajlar yapılacak, her yerde bungalovlar, betonarmeler yükselecek ve güzelim doğa katledilecek. Orman İşletme Müdürlüğü bilmelidir ki bu bölgenin bu tür işletmelere ihtiyacı yok. Ticari alan olarak, özel plaj olarak fazlasıyla var. Halkın denize girebileceği, sosyalleşebileceği alanlar gitgide kısıtlanmaktadır. Burada binlerce Kınıklı, Ovalı, Yeşilköylü, Pataralı, Kaşlı, Bezirganlı 60 bin kişinin denize girmesi mi önemli yoksa bir kişinin kar marjı mı önemli" dedi. Kaş ve Kalkanlı tekneciler de ihalenin iptalini istedi. Diğer yandan bölge halkı, doğaseverler, tekneciler ihalenin iptali için 25 Nisan Cuma günü Gerenlik Koyu'nda basın açıklamasında bulunacak.