Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye - Son Dakika
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Yaşam

Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye

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Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk olan manken Gizem Özdilli, bu zamana kadar neden evlenmediğini anlattı. Anne ve babasının mutlu bir evlilikleri olduğunu ve kendi hayatında da böyle bir ilişki aradığını söyleyen Özdilli "Babamı 4 ay içinde kanserden kaybettim. Babam göremeyecek diye evlenmek istemiyorum" dedi.

01.08.2024 14:38
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu manken Gizem Özdilli oldu. Birkaç yıl önce İstanbul'un kalabalığından çok bunaldığı için Kıbrıs'a taşınan Özdilli, Kalaycıoğlu'na deniz kenarında röportaj yaparken içini döktü.

"BABAMI VE SEVGİLİMİ KANSERDEN KAYBETTİM"

Mutlu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Gizem Özdilli, "Annem ve babam birbirine çok aşıktı. Her sabah uyandıklarında birbirini öperek güne başlarlardı. Onların aşkını gördüğüm için evlenmemiş olabilirim çünkü insan öyle bir ilişki istiyor. Babamın kanser olduğunu öğrendik ve 4 ay içinde hayatını kaybetti. 6 ay sonra 1 yıllık erkek arkadaşımı da kanserden kaybettim. Kanser olduğunu o da bilmiyordu 40 gün içinde öldü. Hayatta bana ölümün gerçekliği çok net gösterildi. O yüzden hep güçlü dururum" dedi.

Bu zamana kadar neden evlendiğinden bahseden 52 yaşındaki Özdilli "Benim ağlamam çok görülmez. Babamın benim evlendiğimi görmesini isterdim. Ben belki de o yüzden evlenmiyorumdur, babam göremeyecek diye. Mesela düğün yapacak olsam aile fotoğrafında babam olmayacak. Ben de evlilikten mahrum kaldım. 8 yıldır hayatımda kimse yok. Ne aradığımı da bilmiyorum. Annem ve babam tek eşli olduğu için bilinçaltımda o var. Ben biriyle ilişkiye başlayıp ayrılma fikrinden uzağım. Sonuna kadar iyi olmuyorsa da hiç olmasın. Üzülüp hayal kırıklığına uğrayacağıma hiç olmasın. Sosyal hayat ve iş için savaşıyorum ama özel hayatım için de savaşamayacağım. Bütün ilişkilerimin hepsinde aldatıldım. Aldatılmanın her türlüsünü yaşadım. Başkasından hoşlanıyorsan beni niye oyalıyorsun? Bir gün mutlaka güzel bir ilişkim olsun istiyorum.

Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye

Gizem Özdilli, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Onu bilmem ama gençler akape yüzünden evlenemiyor. Ev sahibi olmak hayal.Kiralar ise maaştan yüksek. Eşyası, düğünü, takısı milyon lirayı aşıyor. Bir neslin hayatını çaldılar. 14 6 Yanıtla
    Celil Başer: dedi kendileri 0 1
  • Ali Kublay: İsabet olmuş kimseyi yakmasın indi bindiye devam 3 0 Yanıtla

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