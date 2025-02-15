Gölcük Tabiat Parkı, Buz Tutan Gölü ile Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı, Buz Tutan Gölü ile Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gölcük Tabiat Parkı, Buz Tutan Gölü ile Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda etkili olan kar yağışının ardından buz tutan gölü ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, buzlu gölün etrafında fotoğraf çekerken çocuklar kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendiler.

15.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:25
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BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda buz tutan gölü görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesi nedeniyle tabiat parkındaki göl yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, buz tutan gölün etrafında fotoğraf çektirdi. Tabiat parkında en çok eğlenenler çocuklar oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkında çocuklar, kar topu oynadı. Bazı çocuklar da aileleriyle birlikte kızakla kayarak eğlendi.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gölcük Tabiat Parkı, Buz Tutan Gölü ile Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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