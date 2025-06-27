Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den - Son Dakika
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Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

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Görüntü Çin ya da Hindistan\'dan değil Türkiye\'den
27.06.2025 14:16
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Görüntü Çin ya da Hindistan\'dan değil Türkiye\'den
Haber Videosu

İzmir'de uygun fiyatlı bir aquaparkta oluşan aşırı kalabalık, görenleri şaşırttı. Havuzdaki yoğunluk sosyal medyada gündem olurken, ''Litre başına düşen insan sayısı çok fazla'' ve ''Suyun rengi sarı gibi'' gibi esprili yorumlar dikkat çekti. Görüntüler hijyen ve kapasite sınırları konusunda tartışma yarattı.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilciler serinlemenin yollarını ararken, İzmir'de uygun fiyatlı olduğu belirtilen bir aquaparkta yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Havuzun neredeyse insanlarla dolup taştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Kalabalık havuz manzarası sosyal medyada hızla yayılırken, gelen yorumlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcılar görüntüye esprili ve eleştirel yorumlar yaptı:

  • Kadın olsam buraya gitmeye utanırdım
  • Bedavadan biraz fazla olmalı
  • Şerefimle köşede terden sucuk olurum
  • İdrar yolu enfeksiyonu bunu beğendi
  • Bu ülke sağlam aklını kaçırdı
  • Suyun rengi sarı gibi geldi
  • Litre başına düşen insan sayısı çok fazla

Bazı kullanıcılar, bu yoğunluğun sağlıksız olduğunu savunurken, kimileri de fiyat-performans dengesi açısından bu tür yerlerin kaçınılmaz biçimde dolduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve yüksek fiyatlı alternatifler karşısında vatandaşların uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi, özellikle hafta sonlarında bu tür görüntülerin daha da sıklaşmasına neden oluyor.

Hindistan, Türkiye, Güncel, Turizm, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Arif ULubaba:
    Çokmu zorlandınız bu haberi yaparken 39 16 Yanıtla
  • İrfan Can:
    yürüyen coronavirüs 40 1 Yanıtla
  • enteresan:
    insanların arasına az bir miktar su karismis, ne yani haber mi bu. 21 3 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon:
    HİNDİSTAN RENGIDE GANJ NEHRI GIBI KUTSAL SU DIYEREK GIRMISLER YUKARDAKI DURANLARDA TANRICALARI YETERKI 10 TL DUSUK OLSUN O REZILLIGI CEKERIZ DEMISLER 21 2 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Havuz, Akvaryum Gibi Kısıtlı Alanların Bir Kişi veya Balık Vs gibi Sağlık Açısından Kişi Kapasitesi M2 ye Düşeri Vardır. İşletmeci Herne olursa Olsun Kapasite Aşmaması gerekiyor. Başta Sağlık Bkn.lığı ve Ruhsat verenler Gereğini Yapacaklardır. 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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