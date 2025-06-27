Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilciler serinlemenin yollarını ararken, İzmir'de uygun fiyatlı olduğu belirtilen bir aquaparkta yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Havuzun neredeyse insanlarla dolup taştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu.
Kalabalık havuz manzarası sosyal medyada hızla yayılırken, gelen yorumlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcılar görüntüye esprili ve eleştirel yorumlar yaptı:
Bazı kullanıcılar, bu yoğunluğun sağlıksız olduğunu savunurken, kimileri de fiyat-performans dengesi açısından bu tür yerlerin kaçınılmaz biçimde dolduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve yüksek fiyatlı alternatifler karşısında vatandaşların uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi, özellikle hafta sonlarında bu tür görüntülerin daha da sıklaşmasına neden oluyor.
Son Dakika › Yaşam › Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den - Son Dakika
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