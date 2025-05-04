Sapanca'ya tatile giden aile kabusu yaşadı! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Sapanca'ya tatile giden aile kabusu yaşadı! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sapanca\'ya tatile giden aile kabusu yaşadı! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'dan tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ailenin 6 yaşındaki kızı İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın olarak bulundu. Daha önce kalp rahatsızlığı geçiren çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.05.2025 00:39
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan tatile gelen ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılıp, hastaneye götürülen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Sakaryan'nın Sapanca ilçesindekiYanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Öte yandan talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük İkrasu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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