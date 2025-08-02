Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu

Çorum'da bir camide yaşanan olay, hem yürekleri ısıttı hem de sosyal medyada takdir topladı. Müezzinlik mahfilinde oyun oynarken dengesini kaybedip düşen küçük bir çocuğu, cami imamı namazını bozarak havada yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, imamın ani refleksi sayesinde çocuk yara almadan kurtuldu. Cemaatin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu an, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"GERÇEK KAHRAMANLIK BUDUR"

İmamın gösterdiği dikkat ve hassasiyet, kullanıcılar tarafından "Gerçek kahramanlık budur", "Namazı bozmak değil, can kurtarmak sevaptır" gibi yorumlarla takdir edildi.