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Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar - Son Dakika
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Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar

2024'e girmemizle birlikte bazı uygulamalar da yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 itibarıyla restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koymak zorunda olacak. Günlük kiralık evler için belge almak artık zorunlu hale gelirken, şehirler arası otobüslerde de araç takip cihazı kullanılmaya başlayacak.

Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024\'te yürürlüğe giren uygulamalar
01.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:38
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Yeni yılla birlikte bazı uygulamalar hayata geçti. Bugünden itibaren restoran, lokanta ve kafelerde kapı önünde fiyat listesinin bulunması zorunlu olacak. Şehirler arası otobüslere takip cihazı takılacak ve günlük kiralık evler için belge zorunluluğu olacak.

OTOBÜSLERE TAKİP CİHAZI TAKILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

RESTORANLARIN GİRİŞİNDE FİYAT LİSTESİ BULUNACAK

Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak. Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İZİN BELGESİ OLMADAN KİRALAMA YAPILAMAYACAK

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

YORUMLAR (1)
  • Osman Senel: Bunlara kadar daha önemli işler var mesela ekomomi Yanıtla 60 29

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