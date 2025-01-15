Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! ''Dualarım seninle'' - Son Dakika
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Yaşam

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! ''Dualarım seninle''

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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a sevk edildi. Hülya Koçyiğit de yakın arkadaşı Akın için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

15.01.2025 14:23  Güncelleme: 14:36
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak isimlendirilen Filiz Akın, uzunca bir zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

1 Eylül tarihinden beri zatürre ve geçirdiği enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki usta oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıyordu.

İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ

Bodrum'da tedavisi süren Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a getirildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da daha iyi şartlarda devam edileceği belirtildi.

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hülya Koçyiğit de Instagram hesabından yakın arkadaşı Filiz Akın'ın bir karesini paylaşarak, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz'im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! 'Dualarım seninle'
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın\'a seslendi! \'\'Dualarım seninle\'\'

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Son Dakika Yaşam Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! ''Dualarım seninle'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Memleketin ve halkın sorunlarını göz ardı edip iktidara yalakalık ederek kendi menfaatlerini ve çıkarlarını gözetmekten başka düşüncesi olmayanlar benim gözümde sanatçı değillerdir. Halk adamı olmak başka, saray palyaçosu olmak başka. 31 40 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    ışıkları yakın bir yolcu daha var 20 47 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    FERDİ TAYFUR BEKLİODUR 4 31 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kenan Dayan, ferdi tayfur bunlarla cennette bile yan yana durmaz. 7 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    güle güle 3 14 Yanıtla
  • mert çelik:
    hülya koçyiğitin filmleride çok güzeldi 12 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İSALLAH Ferhat Çelik çocukluk aşkımsın ve Talat yelbuz cakallari olur 3 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bu memlekete calısmıs vatandasada ambulans gelmez degilmi.yazıklar olsun.kimki bunlar.hani esit vatandaslık.sifa dileriz o ayrı mevzu. 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! ''Dualarım seninle'' - Son Dakika
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