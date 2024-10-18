Hurdaya Ayrılan Kamyon Turizm Destinasyonu Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Hurdaya Ayrılan Kamyon Turizm Destinasyonu Oldu

Hurdaya Ayrılan Kamyon Turizm Destinasyonu Oldu

Çiftçi Nejmi Küçüker, eski kamyonunu turizm için konsepte dönüştürdü, yöresel ürünler satacak.

18.10.2024 10:42
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TRABZON'da çiftçi Nejmi Küçüker (49), hurdaya ayrılmasına gönlü razı gelmediği 1980 model kamyonu, yayladaki yamaca beton direkler üzerine monte edip, kasa kısmını turizm amaçlı konsepte dönüştürdü. Küçüker, uzaktan bakıldığında sadece kabin kısmı ve tekerlekleri görünen kamyonlu yapıda, yöreye özgü ürünlerin de satılacağı turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyor. Küçüker, "Görenlerin hoşuna gitti. Amacım hayallerimi gerçekleştirmek. Turizme renk katalım istedik" dedi.

Düzköy ilçesinde yaşayan, çiftçiliğin yanı sıra TIR şoförlüğü de yapan Nejmi Küçüker, yıllar önce Samsun'da gördüğü 1980 model, kasa kısmı karavan tipi olan kamyonu satın aldı. Küçüker, zamanla eskiyen ve hurdaya ayrılmasına gönlü razı gelmediği kamyonu, turizm amaçlı kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Küçüker, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Haçka Yaylası'ndaki yamaç arazisinde uygun alan oluşturup, beton blokları üzerine vinçle koydurduğu kamyonu, turizm amaçlı konsepte dönüştürdü. Küçüker, uzaktan bakıldığında sadece kabin kısmı ve tekerlekleri görünen yaklaşık 18 metre uzunluğundaki kamyonun çevresini de ahşap yapılarla donattı. Görenlerin ilgi odağı olan kamyonunda son hazırlıkları yapan Küçüker, ahşap yapıyı, restoran ve kafeteryanın yanında yöreye özgü ürünlerin de satılacağı turizm destinasyonu olarak kullanmayı amaçlıyor.

'KONSEPT OLARAK YÖRESEL ÜRÜNLER DÜŞÜNÜYORUZ'

Çok sevdiği kamyonunun yok olmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyen Nejmi Küçüker, "Çocukluğumdan arabalara çok merakım vardı, aracı görünce hoşuma gitti, satın aldım. Çocukluğumda bu arabalardan 2 tane vardı; oradan esinlendim. 'Aracı alıp değerlendireyim' dedim. Yok olup gitmesin, antika bir araç. Benim de burada bir anım olsun istedim; el emeği, göz nuru var. Benim için kıymetli bir araç; 4 oda 1 mutfağa sahip, yaklaşık 18 metre uzunluğunda. 'Turizm amaçlı değerlendirelim, buralarda güzellik olsun, turizme renk katsın' istedik. Konsept olarak yöresel ürünler düşünüyoruz. İnsanlar, turistler otursun dinlensin, yöre halkımız da 'tereyağı, sütü, ayranı ve diğer ürünlerini burada satabilsin' diye düşündük" dedi.

'KİMİSİ 'ARACI BURAYA GÖMMÜŞSÜN' DİYOR'

Amacının hayallerini gerçekleştirmek olduğunu belirten Küçüker, "Hayalimdi aldım. Araçlara karşı sevgim var. İnsanların da hoşuna gidiyor. 'Çok güzel olmuş' diyorlar. Kimisi de 'Aracı buraya gömmüşsün' diyor. Önemli olan bizim hoşumuza gitmesi. Amacım kendi hayallerimi gerçekleştirmek. Daha güzel şeyleri de düşünüyorum etrafında. Önümüzdeki seneye inşallah bitireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzon, Turizm, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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