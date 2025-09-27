Husumetlisinin ziline basıp kaçan kişiye hapis cezası verildi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, husumetli olduğu eski komşusunun ziline basarak kaçan kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

KOMŞUSU TAŞINDIĞI HALDE RAHATSIZ ETTİ

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kişi, komşularıyla yaşadıkları sorunların ardından başka bir yere taşındı. Taşınmanın ardından da eski komşusu ile aralarındaki husumet devam eden kişi, gece saatlerinde evin önüne gelerek zile bastı ve kaçtı. Eski komşu, olaydan duyduğu rahatsızlık üzerine, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde düzenlenen "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakim karşısına çıkan sanık, Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atılı suçu işlemediği, suç işlediğine dair tanık ve delil bulunmadığını ileri süren sanık, karara itiraz etti.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasına hükmetti.

Dairenin kararında, toplanan deliller kapsamında atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olduğu belirtilerek, mahkemece eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, bu nedenle temyiz isteminin reddedildiği ifade edildi.