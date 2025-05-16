Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katılması okulu deyim yerindeyse karıştırmıştı.
Çok sayıda öğrenci Yıldız'ın eski açıklamaları üzerinden protesto gösterileri düzenlerken polislerle yaşanan arbede sırasında gözaltına alınan 97 öğrenciden 6'sı tutuklanmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı. Protestolara destek veren öğrenciler ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile karşı karşıya geldi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı'nın bir öğrenciye, "Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum" dediği duyuldu.
Ortaylı, konuşmasının devamında, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
Öğrenciler ise Ortaylı'ya, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili üniversite yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yaşam › İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık - Son Dakika
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