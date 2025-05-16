İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık - Son Dakika
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Yaşam

İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

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Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olduğu konferans nedeniyle başlayan protestolar Boğaziçi Üniversitesi'nden Galatasaray Üniversitesi'ne sıçradı. Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" sözleriyle öğrencileri sakinleştirmeye çalışırken öğrenciler ise Ortaylı'ya, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek tepki gösterdi.

16.05.2025 08:44
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katılması okulu deyim yerindeyse karıştırmıştı.

PROTESTOLARDA 6 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Çok sayıda öğrenci Yıldız'ın eski açıklamaları üzerinden protesto gösterileri düzenlerken polislerle yaşanan arbede sırasında gözaltına alınan 97 öğrenciden 6'sı tutuklanmıştı.

ORTAYLI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı. Protestolara destek veren öğrenciler ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile karşı karşıya geldi.

"SUS BAKALIM, BENİ DİNLE"

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı'nın bir öğrenciye, "Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum" dediği duyuldu.

"BU PROTESTOYU BİTİRİN ARTIK"

Ortaylı, konuşmasının devamında, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öğrenciler ise Ortaylı'ya, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili üniversite yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

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Son Dakika Yaşam İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • babasultan:
    Ortaylı hükümetin nazik yüzü, gelmeyin arkadaşlar bu oyuna .. direnişe devam 50 245 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi istismar hırsızlık uyuşturucu herşey var 60 148 Yanıtla
  • Bayram :
    Bogazici unisinin icst ettigi tek bir elle tutulur bisi bilen varmi khplik ve pankart acma disinda??? 113 29 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    okulların bile tadı bozuldu artık 94 13 Yanıtla
  • w1w2w3w4:
    Hocam niyet farklı olay Nurettin Yıldız sadece mana 85 16 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Bu neyin kafası, bu neyin mücadelesi. saçmalıktan başka bir şey göremiyorum 66 18 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    pedofili ile suçlayanların emin olun kendileri pedofili 59 20 Yanıtla
  • or ac:
    Tamam buna verdiğiniz tepkiyi LBGT için de verin.. 62 8 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Niçin Nurettin Yıldız hakkında soruşturma açılmadı. Hangi akıl 6 yaşında kız çocuğu evlenmesine razı gelebilir. Toplumda infiale yol açtı, halkı rahatsız etti. Bir de peygamberimize iftira atıp, peygamberi örnek gösteriyorlar. Bu peygamberin soyunu katleden emevi zihniyetidir. 47 19 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    İlker hoca sen de saçmalamışsın 13 35 Yanıtla
  • Beyaz Gölge:
    At içeri, aklı başına gelir... 24 10 Yanıtla
  • osman k:
    Nurettin beyi tanımam konuşmasında söylediği şeyler saçmalık açıkça İslama iftiradır. Allah cezasını verecektir fakat konu bu kişinin ödüllendirilir gibi üniversitelerde kürsüye çıkması gençlere dersler vermesi ve bunun üzerinden gençler protesto ediyorsanız sizi anlınızdan öpüyorum. 18 14 Yanıtla
  • aragorn:
    bunlar öğrencimi teroristmi ben orayı anlamadım, yazık bu müptezelleri okutan anne babanın emeğine 13 10 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    cahil kimmiş görüldü 18 4 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Başka ülkede İlber beyi okul kantincisi yapmazlar burda akp sayesinde yaşıyorlar 5 16 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Ah be hocam seni sever sayarız ama bu gibi açıklamları yapılmayacağını bilmek kadarda ilim irfan sahibisin yapmayın be insanları karşı karşıya getirmeyin, bazı bildikleriniz içinizde kalsın dışa vurmak zorundamısınız!.. 6 6 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    her şey birbirine girmiş arapsacina döndüm çöz beni Arap saçı 12 0 Yanıtla
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