İlişki uzmanı Adil Yıldırım\'dan ortalığı karıştıracak çıkış: Aşkın yüzde 80\'i para yüzde 20\'si cinsellik

Yaşam

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu ilişkilerle ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren mentör ve yazar Adil Yıldırım oldu. Ünlü isim, ilişkilerdeki maddiyatın öneminden bahsetti.

"Z KUŞAĞININ DERDİ AŞK DEĞİL MADDİYAT"

Kuşakların değişmesiyle ilişkiye bakış açısının başka yere evrildiğinden bahseden Yıldırım, Z kuşağının derdi aşk değil, maddiyat. Gençler, 'Bu insan beni nereye götürür' diye bakıyor. Bizim jenerasyon ise böyle bir şey sormaz. Sadece nasıl daha mutlu olurum diye düşünür. Z kuşağının çoğu lüks yaşamak istiyor. Şu anda genç kızlar adamın mesleğine değil, parasının olup olmadığına bakıyor. Paranın kaynağının önemi yok. Günümüzde anne ve babalar da bunu sormuyor" dedi.

"AŞKIN YÜZDE 80'İ MADDİYAT YÜZDE 20'Sİ CİNSELLİK"

İlişkide paranın öneminden bahseden ünlü isim, "'Annem, babam ve hiç kimse bana karışamaz' diyen bir kuşak var ve sel gibi geliyorlar. 'Hiçbir kural beni durduramaz' diyorlar. Kuşaklar arasındaki değişim çok keskin. Aşkın şu an yüzde 80'i maddiyat yüzde 20'si de cinsellik. Aşk ve bağlılık da kalmadı. İlişkilerde yoğun bir bencillik var. Olay tamamen maddiyat" ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER, BOŞANMIŞ ZENGİN KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTİYOR"

Kadınların yanı sıra artık erkeklerinde zengin sevgili bulmaya çalıştığını söyleyen Adil Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar yolu ne olursa olsun herkes zengin olmak istiyor. Önceden zengin olmak için iyi bir iş, çok çalışmak ve zeka gerekliydi. Şimdi sadece evlilik. Bu erkekler için de geçerli. Çalışıp zengin olamayan bazı erkekler, boşanmış zengin kadınla birlikte olmak istiyor. Yalıda oturan kadınları araştırıyorlar. Erkekler, o kadınlar nerelerde takıldığını, nerede tatil yaptığını ve hangi mekanlarda takıldıklarını araştırıyor. Erkekler o kadınları kandırabilmek için araç kiralayarak kendisini zengin gösteriyor. 'Eşim bana bakıyor, ben hesap ödemem' diyen erkekler var. Çünkü bazı kadınlar 'İlişkide erkek benim' diyor. Artık hem kadınlar hem de erkekler para yiyerek rahat yaşamak istiyor."